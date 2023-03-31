Что садить в апреле 2023 года: посевной календарь для сада и огорода

В апреле для всех дачников начинается активная работа в огороде, в саду и клумбах. Чтобы получить хороший урожай, очень важно обратить внимание на лунный посевной календарь. Какие даты самые лучшие для сеяния цветов, а какие для овощей – далее в материале.

К счастью, почти треть дней в апреле подходят для любых работ с растениями. Главное следить за погодными условиями, которые могут быть очень изменчивы сообщает 24 Канал.

Это интересно Как получить хороший урожай малины: важные секреты выращивания ягоды

Посевный календарь на апрель 2023

Наиболее благоприятные дни для посева и посадки: 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27.

Неблагоприятные дни : 6, 10, 11, 15, 16, 19, 20.

Зелень и травы

Для удачного урожая следует обратить внимание на подробный календарь для каждого вида растений.

Листовой салат: 7, 17, 18, 21, 22.

Шпинат: 21, 22.

Качанные салаты, цикорий: 7, 21, 22.

Рукола, кресс, листовая горчица: 8, 9, 17, 18, 25-27.

Мангольд: 17, 18, 21, 22.

Щавель: 8, 9, 21, 22.

Укроп и фенхель: 12-14, 21, 22.

Петрушка, кинза и сельдерей на листьях: 21, 22.

Базилик, душица, розмарин: 3-5, 8, 9.

Лекарственные и чайные культуры: 1–5, 8, 9, 28–30.

Микрозелень: 8, 9.

Овощи

Томаты, физалис: 21, 22, 25-27

Сладкий и острый перец: 8, 9, 21, 22

Баклажаны: 8, 9, 21, 22.

Огурцы: 8, 9, 25-27.

Брокколи, цветная капуста: 7, 12-14, 21, 22.

Ранняя капуста: 7, 21, 22.

Средняя и поздняя капуста: 7.

Кале, пак-чой и другая листовая капуста: 7, 17, 18.

Стебельный сельдерей: 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22.

Кабачки, патиссоны, тыква: 25-27.

Бахнения: 8, 9, 25-27.

Стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут): 7, 23, 24.

Кукуруза: 7, 21, 22.

Подсолнечник: 1, 2, 7, 28-30.

Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь): 21, 22, 25-27.

Мицелий: 1-5, 21-30.



Посадка семян в апреле /Фото Pinterest

Корнеплоды

Картофель, топинамбур: 7-9, 12-14, 17, 18.

Батат: 7-9, 12-14.

Свекла, морковь, пастернак: 7-9.

Редька, репа: 8, 9, 12-14, 21, 22.

Редис: 17, 18, 25-27.

Сельдерей, петрушка на корень: 7-9.

Луковые

Лук огородный: 7-9, 12-14, 17, 18.

Лук на зелень, шнит: 7, 12-14, 21, 22, 25-27.

Чеснок: 7, 12-14.

Лук порей, египетский, рокамболь: 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22.



Посадка растений в апреле /Фото Pinterest

Цветы и декоративные растения

Газон и почвопокровные растения: 21, 22, 25-27.

Сидераты: 3-5, 21, 22, 25-27.

Однолетники: 3-5, 7, 21, 22.

Луковичные и клубневые: 8, 9, 12-14, 17-18.

Травянистые многолетники: 3-5, 7, 21, 22.

Сосни: 3-5.

Живые ограждения: 1–5, 7, 23, 24, 28–30.

Кустарники и деревья: 1–5, 21, 22, 28–30.

Лианы: 3-5, 23, 24.

Ягодно-плодовый сад

Земляника и клубника: 23-27.

Яблоня: 12-14, 21, 22.

Груша, айва: 7, 12-14.

Абрикос, вишня, слива, персик: 7, 21, 22.

Черешня: 1, 2, 21, 22, 28-30.

грецкий орех, фундук: 7, 21, 22, 23, 24.

Калина, шиповник, рябина, облепиха: 17, 18, 21, 22, 25-27.

Боярышник: 1, 2, 8, 9, 25-30.

Смородина: 1, 2, 8, 9, 12–14, 17, 18, 25–30.

Малина: 8, 9, 23-27.

Крыжовник и другие ягодники: 8, 9, 12-14, 25-27.

Виноград: 7-9.

Автор: Диана Сикорская