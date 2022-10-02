Посевной календарь: когда можно работать на огороде
Октябрь – пора для посадки озимых культур и сбора позднего урожая. Чтобы успешно собрать овощи и культуры, важно знать, когда лучше это делать.
24 канал выяснил, в какие дни в октябре можно будет продолжать работу в саду и огороде.
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По лунному календарю на октябрь 2022 года циклическое изменение фаз Луны будет проходить в следующей последовательности:
- Молодая Луна (Молодык) – 25 октября;
- Полная Луна (Полнолуние) – 9 октября;
- Восходящая Луна – с 1 по 8 октября и с 26 по 31 октября;
- Убывающая Луна – с 10 по 24 октября.
Фазы Луны влияют на посевы / Фото Unsplash
Благоприятные дни для садоводства в октябре
Оптимальными для сбора урожая и посадки саженцев будут следующие дни:
2, 3, 4, 7, 8, 26, 27, 30 и 31 октября.
В эти даты смело беритесь за работу и ухаживайте за своим огородом – он отблагодарит вас сторицей и подарит отличный урожай.
Удачные дни для работы в огороде / Фото Unsplash
Неблагоприятные дни для посева в октябре
Неудачными днями для работы на огороде в октябре будут:
5, 6, 9, 10, 13, 15, 18 и 20 октября.
В эти дни лучше отказаться от посевов и уборки – вы рискуете получить плачевный результат.