На подоконнике или в теплице: какую рассаду можно сажать в марте

В марте уже пригреваются такие долгожданные лучи весеннего солнца. Однако в это время не стоит спешить на огород и сажать растения сразу в открытый грунт. Прежде всего, нужно позаботиться о рассаде, поскольку от нее зависит урожайность растений. Когда следует сеять рассаду – читайте дальше.

В первый месяц весны можно активно заниматься посевом рассады, ведь его нужно сажать в теплицах, парниках или на подоконнике. В таком случае рассаде не страшны заморозки или снег, который может выпасть в марте, пишет 24 Канал.

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Чтобы посеять рассаду в хороший день, следует воспользоваться лунным календарем, где указаны самые благоприятные даты, когда это нужно делать.

Календарь, когда следует сеять рассаду в марте

Помидоры: 2, 3, 24 – 26, 29 – 31 марта.

Перец: 1 – 3, 12, 13, 22 – 26 марта.

Ранняя капуста: 9 – 11 марта.

Капуста: 9 – 12, 24 – 27 марта.

Огурцы: 2, 3, 12, 13, 29 – 31 марта.

Кабачки, тыква: 1 – 3, 8, 13 – 17, 24 марта.

Баклажаны: 12, 13, 24 – 26 марта.

Свекла и морковь: 9 – 14 марта.

Сельдерей: 9 –13, 16, 17, 24 – 26 марта.

Лук: 9 – 13, 16 – 17, 29 марта.



Лунный календарь для рассады / Фото Canva

Кроме того, в лунном календаре есть общие дни, когда можно сеять растения, а также когда этого делать не следует.

Благоприятные дни для посева растений

2 и 3 марта;

период с 9 по 13 марта;

16 и 17 марта;

период с 24 по 26 марта.

Неблагоприятные дни для посева растений