Посевный календарь на июнь 2023 года: когда и что сажать в саду и на огороде

Когда лучше сажать овощи и фрукты – частый вопрос огородников. Ведь все хотят иметь хороший урожай. В этом поможет посевной календарь на июнь.

Начало посадки разных растений зависит от погоды и погодных условий региона. Есть одна полезная вещь, которая пригодится в этом вопросе. О посевной календарь на июнь 2023 года – расскажет 24 Канал.

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Посевной календарь на июнь

Самое лучшее работать в саду или в огороде 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30 июня. Неблагоприятными днями для такой работы в июне будут 4, 5, 8, 9, 17, 18.

Эксперты рекомендуют сажать помидоры 2, 3, 19, 20, 21, 29 и 30 июня, а перец лучше сажать 1, 2, 3, 27, 28, 30 июня. Хорошими датами для огурцов будут 1, 2, 3, 19, 20, 21, 27, 28, 30 июня.

Картофель приживется 6, 7, 10, 11, 14-16 июня, а свёкла и морковь – 10 и 11 июня. Редиску специалисты советуют сажать – 1, 6, 7, 10, 11, 19-21, 27, 28 июня, а петрушку и укроп – 6-7 июня. Лук следует сажать 6, 7, 10, 11, 19-20 июня, а чеснок – 1, 6, 7, 27, 28 июня.

Оптимальные дни для посадки баклажанов 1, 2, 3, 27-30 июня, а брокколи да цветная капуста будут плодить, если их посадить 1, 6, 7, 14, 15, 16, 27, 28 июня. Для кабачков да тыквы урожайными днями будут 1, 19, 20, 21, 27, 28 июня. Арбузы и дыни советуют сажать 2, 3, 19, 20, 21, 29, 30 июня. Кукурузу и подсолнечник лучше сажать 1, 22, 23, 27, 28 июня. Зелень приживется на грядке 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 28 июня.

Лучшими датами для посадки яблок будут 6, 7, 14, 15, 16 июня, а для груши и айвы – 1, 6, 7, 27, 28 июня. Благоприятные дни для абрикоса, вишни, сливы, персиков 1, 14, 15, 16, 27, 28 июня, для черешни – 14-16, 22, 23 июня, земляники и клубники – 19, 20, 21 июня. Смородину лучше сажать 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 июня. Малину высаживаем 2, 3, 19, 20, 21, 29, 30 июня, а виноград – 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30 июня.