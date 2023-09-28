Где посадить лаванду осенью, чтобы она прижилась

Лаванда настолько сильно и приятно пахнет, что появляется желание посадить ее на своем участке. Однако здесь есть определенные нюансы, которые стоит знать.

Существенным фактором, который следует учитывать, является выбор места для посадки. Потому что от этого зависит, насколько кусты будут пышными. Есть несколько простых советов, которые помогут вам в этом деле.

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Где и как лучше посадить лаванду: полезные советы

Обратите внимание, что лаванда стоит посадить к началу октября. Важно, чтобы она успела укорениться на новом участке до начала морозов.

Это растение можно выращивать в открытом грунте в регионах с разным климатом. Потому что она является устойчивой к холодным зимам. Участок для лаванды должен быть высоким, чтобы грунтовые воды не превышали уровня 2 метров.

Найдите такое место для растения, чтобы оно хорошо освещалось. Там не должны быть ветры и сквозняки. Также нужно помнить, что лаванда не любит много воды, поэтому на равнинах ее сажать не очень хорошо.



Посадка лаванды / Фото Pinterest

Выройте такую яму, чтобы она была вглубь на 25-30 сантиметров. Предварительно приготовьте субстрат на основе 1 части земли, 2 частей песка и компоста. Таким средством наполняем лунку до половины. Перед посадкой растения ему следует хорошо полить и подождать несколько часов.

В осеннее время лаванду очень часто сажают вместе с земляным комом. Таким образом, корни не будут повреждаться и есть большая вероятность того, что лаванда приживется. Для большего эффекта специалисты советуют обработать корни растения укоренителем.

Растение с земляным слоем на корнях вносим в выкопанную лунку. Почву следует разрыхлить и утрамбовать. Тогда поливаем саженец теплой водой в пропорции 1 ведро на куст. Землю у лаванды можно мульчировать.