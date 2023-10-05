Оптимально сажать газон, когда земля еще прогрета. То есть конец лета или начало осени, пока еще нет ночных заморозков. А как именно нужно сажать газон и что важно помнить – знает 24 Канал.

Теперь будете знать В каких случаях можно дарить и принимать цветы в горшках.

Посадка газона: что нужно знать

Хорошо подумайте об участке для посадки травы. Надо измерить площадь территории, чтобы понять, сколько нужно семян, подкормки и земли.

Учтите, будет ли этот участок связан с другой территорией сада или двора. Потому что должны быть четкие пределы, чтобы трава не разрасталась на клумбы или грядки. Важно вырезать сорняки и убрать мусор из участка.

Затем удаляют верхний слой грунта и прокладывают дренаж из гравия, битого кирпича или камня на 10-15 сантиметров. После того ставят слой песка и плодородной земле. Если территория не велика, то смесь прокладывают вручную. Если же большая – тогда нужно использовать специальный каток, чтобы утрамбовать дренажный слой.



Дренаж под газон / Фото "Сад-фасад"

Это необходимо для того, чтобы слой ложился ровно. Не должно быть никаких ям или холмов. Ибо из-за неровной поверхности могут возникать трудности во время кошения травы.

Как правильно сажать газон

Семена газона вносят вглубь до 1 сантиметра и закладывают слоем земли. Обратите внимание, что на 100 квадратных метров понадобится от 3 до 5 килограммов семян.



Семена газона / Фото Renesans Style

Есть один простой лайфхак, как вырастить насыщенную и пышную траву. Надо периодически ее поливать. Оптимально – утром и вечером. Тогда трава может прорасти уже через 1-2 недели.

Специалисты не советуют сажать траву в плохую погоду, когда дождит, потому что в таком случае посадочный материал не сможет пустить корни.