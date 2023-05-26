Как посадить розу из веточки дома: самый действенный способ без чрезмерных усилий
Розы имеют множество преимуществ, которые делают их одними из самых популярных цветов в мире. Они имеют разные цвета, от ярких красных до нежных розовых и белых оттенков. Можно попробовать усадить розу из веточки дома.
Существует множество сортов роз с разными формами, цветами и размерами цветов. Они имеют отличные ароматы, поэтому их хочется усадить у себя дома. Как посадить розу из веточки – поделится 24 Канал.
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Как посадить розу из веточки
Для посадки выберите здоровую веточку розы с неповрежденными листьями и почками. Она должна иметь прямую форму и длиной около 15-30 сантиметров.
Подготовьте веточку: срежьте под углом где-то 45 градусов. Срез нужно сделать под листочком или почкой. Таким образом, будет больше площадь контакта с землей.
Снимите все листья, кроме верхнего листочка. Остаток листьев можно сократить наполовину, чтобы уменьшить испарение влаги.
Надо укоренить веточку, для этого существует несколько способов Один из них – положить черенок, то есть ветку, которую используют для размножения, в воду на 2 недели, ежедневно ее меняя. Сосуд следует держать в прохладном светлом месте. Когда роза укоренилась, должны появиться почки, которые будут видны на черенке.
Черенок в воде / Фото Only Rose
Когда прорастут корни, живец можно пересаживать в землю. Возьмите горшок с хорошо дренированной почвой, влажной, но не слишком мокрой. Ветвь сажают на глубину 5-7 сантиметров. Для сохранения влаги создайте парниковые условия.
Поставьте горшок с веткой в теплом месте с достаточным освещением, но без прямых солнечных лучей. Поддерживайте влажный климат, регулярно увлажняя почву.