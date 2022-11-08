Сажаем помидоры на зиму: как получить ранний и обильный урожай
Посев помидоров можно проводить не только в начале весны, но и в конце осени. Узнайте, как посадить помидоры на зиму, чтобы получить большой урожай.
24 канал выяснил, что посадка помидоров на зиму может ускорить рост и развитие овощей – так в рекордные сроки у вас будут собственные свежие томаты.
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Важно – томаты, которые вы посадите на зиму, должны быть приспособлены к холодам, то есть надо выбирать озимые сорта.
Когда сажать помидоры
Перед посадкой следует обратить внимание на прогноз погоды – ни в коем случае не сажайте помидоры перед потеплением. Из-за повышенной температуры могут появиться ростки, погибшие от первого похолодания.
Сеять помидоры нужно тогда, когда температура будет стабильно низкой – в конце октября или в ноябре.
Как посадить помидоры на зиму / Фото Unsplash
Как правильно посеять помидоры на зиму
Чтобы помидоры нормально проросли и развивались весной, нужно соблюдать несколько правил:
- Лунки для сеянцев должны быть глубиной 15 – 20 сантиметров;
- В каждую лунку кладется один озимый помидор;
- После того, как вы засыпали лунку землей, изрядно утрамбуйте ее – между томатом и поверхностью должно быть примерно 10 сантиметров;
- На место, где будут ваши помидоры, насыпьте сухие листья и поставьте ящик или накрытие, чтобы листья не разносились ветром;
- Как только станет тепло, листья надо убрать и ждать первых ростков.