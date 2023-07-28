Для тех, кто любит арахис: как его правильно посадить на грядке

Арахис принадлежит к семейству бобовых. Он растет невысокими кустарниками с желтыми цветочками. Ему лучше всего подходит тропический климат.

Арахис очень ценит тепло, так что холодные регионы для него – не вариант. А вот земляной орех можно выращивать в умеренном климате, хотя плоды будут небольшими. Расскажем, как правильно выращивать арахис.

Наконец-то стало известно Как сажать голубику летом: простая инструкция

Как выращивать арахис

Арахис превыше всего любит свет. Поэтому участок, на котором сажают это растение, должен быть освещен солнцем. Впрочем, небольшая тень допускается. Температура должна быть регулярно выше +20.

Растение начинают сажать, когда земля хорошо прогрета, не менее +12-14, в основном с мая, и все лето. Помните, что арахис не переносит заморозки и холода.

Земля под это растение должна быть влажной, легкой. Оптимально – чернозем, с большим количеством гумуса, магния и кальция. Засоленные почвы не подходят, а кислые – следует перед тем, как сажать, развести известью.



Выращивание арахиса / Фото Kvitka.info

Арахис заведен сажать вглубь на 10 сантиметров, на расстоянии 50 сантиметров друг от друга. Между рядами должен остаться промежуток – 25-30 сантиметров. Растение на участке сеют обычно по схеме 60х60 или 70х70 сантиметров.

на 10 сантиметров, на расстоянии 50 сантиметров друг от друга. Между рядами должен остаться промежуток – 25-30 сантиметров. Растение на участке сеют обычно по схеме 60х60 или 70х70 сантиметров. Можно это сделать и широкорядным способом: то есть, чтобы ширина между рядами была 60-70 сантиметров, тогда как расстояние между саженцами в ряду – 15-20 сантиметров. В лунку нужно вносить по 3 больших семян, потому что мелкие могут не взойти. После этого грядку следует щедро полить из шланга из-за душевой насадки со слабым напором.

Уход за арахисом

Выращивание арахиса включает полив участка, когда сухо, прополка, рыхление и удобрение. Нельзя забывать о сорняках, потому что они мешают росту орехов. Кроме прополки, почву следует еще разрыхлять.

Когда орех заканчивает цвести, где-то через 2 месяца после посева, завязки будут крениться до земли и прорастать в земле, где и будет созревать. Как только это произойдет, кусты следует окучить влажной почвой так же как мы окучиваем картофель.

Если вы не хотите этим заниматься, внесите на огород слой мульчи из перегноя, опилок, песка или торфа в толщину по крайней мере 5 сантиметров. Преимущественно под каждым кустом произрастает по 30-50 стручков: в каждом из них есть от 1 до 7 орешков.