4 порошка, которые должны быть среди ваших удобрений

Чтобы проверить, насколько действенна та или иная подкормка, нужно ее попробовать несколько раз. И не факт, что все будет удачно. Мы подготовили для вас кое-что лучшее.

Специалисты советуют использовать в уходе за растениями вещества, обладающие фунгицидным и инсектицидным действием – то есть те, которые способны противостоять вредителям и болезням. Среди таких – есть и знакомые нам домашние средства.

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Порошки для обработки растений, которые есть у каждого

Средство, которое есть на кухне у каждой хозяйки – это обычное пищевая сода. Благодаря ей растения становятся более устойчивыми к вредителям и болезням. Она устраняет кислотность земли, а это лучше подходит для выращивания овощей. Соду безопасно использовать во время плодоношения.

Чтобы приготовить раствор, возьмите 2 чайные ложки соды и разведите их в 2 литрах воды. Можно еще внести туда растительное масло и жидкое мыло, чтобы лучше держалось на листьях. Опрыскивайте саженцы содовым раствором 1 раз в 2 недели.



Пищевая сода / Фото Depositphotos

Сульфат меди – действенный метод бороться с вредителями на вашем огороде или в саду. Он особенно эффективен против фитофтороза, мучнистой росы и плодовой гнили.

Отсыпьте 100 граммов порошка и разбавьте в 1 литре воды и немного нагрейте раствор. Затем разведите в 10 литрах холодной воды и можете опрыскивать листья. Оптимально пользоваться этим средством для плодоношения.



Сульфат меди / Фото "Ковалент"

Не поверите, но в огородничестве вам пригодится паприка. Она содержит сильное вещество – капсаицин, ненавидящий насекомые и вредители. Просто растворите 1 чайную ложку паприки в 1 литре воды. Дополните раствор жидким мылом и настаивайте 2-3 часа. Когда остынет, следует процедить смесь, добавить еще 10 литров воды и начинать обработку растений.



Красная паприка / Фото Cakeshop.com

Прекрасно отпугнуть насекомых будет настой на основе куркумы. Для приготовления разведите 1 ложку порошка в 1 литре воды. Добавив немного редкого мыла, можно опрыскивать растения в летний период.



Куркума / Фото Diet-health.info