Про черную кошку и другие: 5 наиболее распространенных суеверий, в которые украинцы до сих пор верят

От наших предков передалось много суеверий. Со временем они уже стали настолько привычными, что люди действительно в них верят, поэтому боятся, когда что-то подобное происходит.

В частности, говорят – если черная кошка перейдет дорогу, то произойдет что-то плохое. Какие еще популярные суеверия есть, читайте в сегодняшнем материале.

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Не сиди на углу, потому что случится беда

От старших людей постоянно можно услышать, что нельзя сидеть на углу. Считается, что тогда человек потеряет свою жизненную энергию, будет постоянно уставший и сонный. Ему совсем не захочется работать.

Что еще может случиться

У мужчины ни один из браков не будет счастлив.

Хозяин дома навлечет нищету на семью.

Девушке не удастся выйти замуж вообще или брак будет неудачный.

Могут начаться семейные проблемы.

Скрести пальцы, если собираешься соврать

В давние времена, когда за христианскую веру преследовали, люди скрещивали пальцы, когда здоровались. Так они как бы "искали своих". Крест также притягивает духов, но не только добрых, но и злых. Они приходили, когда кто-то врал. Чтобы не подвергнуться опасности, люди защищались, скрещивая пальцы.

Популярные суеверия / Фото Depositphotos

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Черная кошка перешла дорогу – будет беда

Суеверие о черной кошке, пожалуй, знают все. Это животное часто ассоциируется с негативом из-за сказок, в которых она изображается рядом с ведьмой. Наши предки говорили, что черная кошка, которая переходит дорогу, – это колдунья, поэтому и боялись. Даже сейчас верят, что после этого произойдет беда.

Не переступай через человека, иначе не вырастет

Бывает, что дети переступают друг через друга, когда играют и веселятся. Родители же всегда говорят, что этого нельзя делать. Считается, что так человек перестанет расти. Чтобы избежать негативных последствий, нужно переступить через него еще раз.

Вступил в помет – появятся деньги

Иногда люди даже радуются, когда случайно вступают в помет. Ведь в народе говорят, что это к деньгам. Особенно повезет, если левой ногой, которая связана с нечистью, однако речь идет о средствах, заработанных не совсем честно.