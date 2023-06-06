7 популярных имен в мире для девушек, которые вам понравятся

Каждое поколение имеет свои популярные имена. У наших предков они были одни, а у нас уже совсем другие. Поделимся с вами всераспространенными мировыми именами для девушек.

Некоторые люди всегда выбирают то, что в тренде и на слуху, и это тоже сказывается на выборе имен. В то же время важно знать, что означает каждое имя и откуда происходит. 24 Канал подскажет список популярных мировых имен для девочек.

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Популярные мировые имена для девочек

Вивьен – имя латинского происхождения, которое происходит от слова "вивианус". Переводится как "живая" или "энергичная". Яркой представительницей этого имени является Вивьен Ли – актриса, сыгравшая одну из главных ролей в "Унесенные ветром". Кстати, при исполнении роли Скарлетт она получила 2 премии "Оскар".

Мишель – это очень популярное во Франции имя, которое происходит от древнееврейского Майкла. Оно имеет значение "подобный Богу". В таком случае женская форма будет переводиться, как "божественная", "подарок от Бога".

Имя Оливия – также от латыни и связано со словом "oliva", означающим "оливка". Она символизирует мир, плодовитость и красоту. Это имя получило известность благодаря пьесе Шекспира "12 ночь", где главная героиня называлась Оливией.

Древнееврейские корни имеют имя Лея имеет. Преимущественно его переводят как "антилопа" ассоциирующаяся с грациозностью, иногда "овца", напоминающая усталость. Это имя очень распространено в Израиле, ведь Лея была женой Якова. Поэтому он прочно укоренился в еврейской истории.

Николь – женская форма мужского имени Николя. Это популярное французское имя. Николя происходит от греческого имени Nikolaos, что означает "победитель народа" или "человек, который принесет победу".

Белла – имя итальянского происхождения. В переводе с итальянского – означает "красивая" или "волшебная". Имя приобрело популярность во многих странах из-за влияния итальянской культуры.

Имя немецкого происхождения Шарлотта возникло от мужского имени Шарль, что в свою очередь происходит от имени Карл. Из древнегерманского языка оно означало "человек", "свободный человек".