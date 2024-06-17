10 самых популярных украинских фамилий: какая возглавила рейтинг
Источник:"Родные"
Первое место среди самых популярных фамилий в Украине занимает Мельник. По данным генеалогического общества "Родные", его носителей насчитывается 107878. Интересно, что это родовое имя записано еще в казацких реестрах за 1756 год.
Фамилию Мельник можно услышать по всей Украине. Однако самая распространенная она в Киеве – 6587 владельцев, Виннице – 2385 владельцев и Львове – 2173 владельцев. Какие еще родовые имена часто встречаются в нашей стране читайте в материале.
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Фамилия Мельник – самая популярная в Украине
Ранее фамилию Мельник носили представители старшины Гетманщины и православного духовенства. Упоминается она и среди репрессированных, еврейства, киевского мещанства, руководства УССР и депутатов Верховной Рады. Когда-то, например, принадлежало полковнику армии УНР и второму председателю ОУН Андрею Мельнику, которого украинцы уважают и после его смерти.
Какие еще фамилии популярны в Украине
Вторая фамилия в списке самых популярных – Шевченко. Ее имеют 106340 человек, которые чаще всего живут в Киеве (7940), Харькове (4971) и Днепре (3993). Реже это родовое имя встречается на Западе Украины. Оно также есть в казацких реестрах, в частности за 1649 и 1756 годы.
Фамилия Коваленко расположилась на третьем месте и насчитывает 88632 владельцев. Наиболее популярна в тех же городах, что и предыдущая. Оно также появилось достаточно давно, ведь есть в казацких реестрах.
Какие еще фамилии вошли в топ-10:
- Бондаренко.
- Бойко.
- Ткаченко.
- Кравченко.
- Ковальчук.
- Коваль.
- Олейник.
Находите в списке популярных украинских фамилий свою. Возможно, именно ваше родовое имя возглавляет рейтинг или вошло в подборку лучших.