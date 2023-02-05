Чистим микроволновку: как легко и экологично помыть прибор домашними продуктами
Микроволновая печь постоянно загрязняется – на ней остаются масло, жир и грязь от разогреваемых в ней блюд. Чтобы очистить стенки микроволновки, не нужно много усилий – это можно сделать с помощью домашних лайфхаков.
Чем более загрязнена микроволновка, тем больше энергии она использует, чтобы разогреть пищу, рассказывает 24 Канал.
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При помощи 3 простых продуктов, которые всегда есть на кухне, можно легко отмыть микроволновку от жира и грязи.
Лимонный сок
Кислота, содержащаяся в лимоне, может справиться даже по старым загрязнениям, успевшим присохнуть к стенкам. Сок лимона отлично очищает поверхности и придает им свежесть без токсичных химикатов.
Чтобы помыть микроволновку следующим способом:
- Налейте в миску воды;
- Выжмите в воду сок 1 лимона;
- Порежьте цитрус и положите в воду;
- Поставьте устройство на максимальную мощность и поставьте таймер на 10 минут;
- Немного подождите, затем достаньте миску и протрите микроволновку тряпкой.
Как помыть микроволновку / Фото Unsplash
Уксус
От нежелательной жирности и грязных подтеков может помочь уксус – это домашнее средство прекрасно справляется с загрязнениями.Обратите внимание! Перед очищением микроволновки нужно открыть окно для проветривания – резкий запах уксуса может отрицательно повлиять на ваше самочувствие.
Для того чтобы воспользоваться таким методом, достаточно поставить миску с раствором воды и уксуса в равных пропорциях в микроволновку. Включите прибор на 10-15 минут на полной мощности, дать немного остыть после выключения и вытереть размякшее загрязнение губкой.
Как помыть микроволновку / Фото Unsplash
Сода
Пищевая сода выступает отличным абсорбентом для неприятных запахов, да и к тому же отлично очищает стенки.
Чтобы очистить микроволновку таким методом, вам необходимо:
- Смешать 2 – 3 столовых ложки соды в 2 стаканах воды, налить смесь в миску;
- Включите микроволновку на полную мощность, предварительно поставив туда раствор. Прибор должен работать 10 – 15 минут;
- Подождать несколько минут и вытереть загрязнение.
Как помыть микроволновку / Фото Unsplash