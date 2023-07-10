Выход есть: что делать, если не завязываются помидоры

Обычно помидоры начинают цвести в июне-июле в зависимости от сорта. Нередко бывает так, что цвет уже есть, а завязки все никак не сформируются.

Если на помидорах не образуются завязки, это может быть знаком, что нужно изменить условия выращивания. Что-то томатов не устраивает. Что делать, если не завязываются помидоры – знает 24 Канал.

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Помидоры не завязываются: методы помощи

Проблема с завязыванием может быть из-за отсутствия опыления. Так случается, когда не прилетают насекомые. Можно изменить ситуацию вручную. Нужно нежно потрясти кисти растений так, чтобы пыльца распространилась между цветками. Также можно взять кисточку для ручного опыления, перенося пыльцу с цветка на цветок.

Нехватка влаги в почве может стать причиной того, что помидоры не завязываются. Убедитесь, что почва достаточно увлажнена и следите за этим.



Полив помидоров / Фото Prosto Way

Обратите внимание, получают ли помидоры питательные вещества. Применение удобрений, богатых фосфором и калием, способствует лучшему завязыванию плодов.

Проблема может состоять в нехватки бора, поскольку это вещество отвечает за цветение и пыльцу. Нужно внести внекорневую подкормку. Разделайте томаты раствором борной кислоты: разведите 5 граммов вещества в 10 литрах воды. Вносим такое средство раз в две недели на новые стебли и листья.



Борная кислота / Фото "Ковалент"

Перепады температур особенно отрицательно сказываются на здоровье помидоров. Слишком высокие или низкие показатели препятствуют завязыванию плодов. Защищайте растения от холодных ветров или сильной жары.