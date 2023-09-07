После выращивания различных овощей и фруктов на участке остаются сорняки и остатки растений. Они действительно могут хорошо влиять на состояние земли, только есть определенные моменты. Осталось узнать, о чем идет речь.

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Как использовать остатки растений

Специалисты утверждают, что ботву после сбора урожая еще можно использовать с пользой. Но надо помнить, что можно брать только здоровые побеги или листья. Ведь больные листья часто поражены бактериями и грибками, где живут разные личинки и создают только вред.

В частности, остатки гороха и других бобовых можно закопать в грунт, чтобы обогатить его азотом. Так же можно поступить с листьями и побегами хризантем и бархатцев. Потому что в их состав входят бактерии, пугающие вредителей и улучшающие состояние земли.



Ботва гороха / Фото "Дачный диапазон"

Ботва здоровых растений может служить частью компоста. Следует выложить листья на 15 сантиметров и присыпать землей. Чтобы компост быстрее получил азот, можно полить каждый слой навозом или раствором мочевины в пропорции 40-60 граммов на 10 литров воды.



Компост / Фото Pinterest

Если вы сомневаетесь, действительно ли в листьях нет вредителей, можно обработать эту кучу раствором медного купороса. Дозировка – 2 столовые ложки на 10 литров воды. Когда дождь дождь, компост следует накрывать пленкой или другим материалом. Благодаря такой подготовке, вы получите отличное удобрение для следующего сезона.



Медный купорос / Фото "Флориум"

Некоторые еще практикуют просто присыпать ботву землей или компостом. Да, оно перегнивает. Но здесь есть один момент: плотные побеги нужно порезать на несколько частей. Можно разложить листовую зелень как мульчу у деревьев.

Что касается кукурузы и подсолнечника, то их стебли могут хорошо укрывать кусты ягод. Также они могут являться покровным материалом для компоста. Если сжечь такую зелень, то будем иметь натуральное удобрение – пепел.