Нефритовый массажер: что известно о средстве и есть ли от него польза

На полках магазинов очень часто можно увидеть роллер из драгоценных камней, обещающий улучшить состояние лица и забрать разбухание. Старинный инструмент по уходу за кожей снова в моде, но обеспечивает ли он надлежащий эффект – читайте в материале.

Роллеры для лица из кварца, нефрита и других камней использовали еще с начала ХVII века – первыми чудо-роллер придумала китайская элита для того, чтобы тонизировать ослабленные мышцы.

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И если в 1600-х годах люди верили, что роллеры смогут буквально перелепить лицо заново и сформировать красивые черты лица. Теперь можно смело сказать – сделать пластику с помощью каменного массажера точно не получится.

Что обещает нефритовый массажер

Несмотря на то, что изменить лицо с помощью этого средства не получится, производители роллера обещают красавицам, что оно поможет:

устранить отеки лица и припухлости под глазами;

активировать лимфатическую систему;

выровнять тон кожи и улучшить цвет лица;

устранить головную боль;

омолодить кожу;

стимулировать коллагенез;

успокоить воспаление.

Нефритовый массажер / Фото Unsplash

Какие преимущества роллера

Специалист по уходу за лицом Эбигейл Джеймс объясняет, что главными преимуществами самомассажа с использованием нефритового валика является "дренаж", который стимулирует естественный процесс детоксикации лимфатической системы, и "осветление" – благодаря усилению кровообращения и кровотока под кожей, придавая видимое сияние кожи.

Благодаря мягкому запуску лимфатической системы лишняя жидкость может выводиться, уменьшая отечность и делая более четкие контуры лица.

Нефритовый массажер / Фото herbivorebotanicals

По словам Джеймс, нефритовые массажеры лучше справляются с задачей массажа, чем обычные руки – потому что они всегда остаются прохладными и нежными к коже, не рискуя повредить ее.