Польское издание Vogue презентовало новый декабрьский номер как итог некоторых событий, которые происходили в 2020 году. А именно – протестов женщин, которые выступали против запрета абортов.

Редакторы польского Vogue объяснили, что решили посвятить новый номер именно борьбе женщин за репродуктивные права, и в частности – праву на аборт.

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"В декабре 1892-го появился новый журнал. Vogue вел хронику светских событий и рассказывал о модных тенденциях жительницам Нью-Йорка. За последние 127 лет многое изменилось, но мы по-прежнему ориентируемся по большей части на женскую аудиторию. Все, что касается польских женщин, нас беспокоит – так было с момента выхода первого номера Vogue Poland и так будет всегда.

Вот почему мы попросили супермодель и, может быть, даже в первую очередь активистку Аню Рубик сделать обложку для нас. Она сфотографировалась с символами, которые очень дороги миллионам наших соотечественниц. Мы поддерживаем вас", – отметил главный редактор журнала Vogue Polska Филипп Ниденталь.

Главной героиней и звездой обложки стала модель и активистка Аня Рубик. Женщина на снимке была полностью обнаженной, однако уверенно демонстрировала свои рельефные формы. Ее тело окутывает большой отрезок красной ткани, который крепко завязывает руки.



Модель Аня Рубик на обложке глянца Vogue Polska / Фото Vogue Polska

Вероятно, цвет полотна для фото стал не случайным – именно он стал главным в протестах как символ сериала "Рассказ служанки", где в вымышленном тоталитарном государстве контролировали репродуктивное здоровье женщин. На лице Ани Рубик также можно увидеть логотип в виде молнии – его тоже можно было увидеть на транспарантах и плакатах на протестах в Польше.

"Это самые важные и личные обложки и портреты в моей карьере. Создание изображений (с командой или в одиночку) – это мой язык, способ выражения себя, мой протест, наша сила, боль, гнев и надежда. Я верю, что фотография способна привлекать внимание, вызывать эмоции, начинать разговор, мобилизовать нас к действию и инициировать изменения. Право женщины выбирать – это лакмусовая бумажка здорового прогрессивного общества.

Этот отрезок времени повлияет на польское общество на десятилетия вперед. Государство подавляет женщин своим полным запретом на аборты и ограничением их репродуктивных прав. Репродуктивные права – это права человека, они гарантируют свободу принимать решения относительно нашей жизни, нашего тела, нашего здоровья и нашей судьбы", – написала в своем инстаграме Аня Рубик.

Стоит добавить, что на ее инстаграм-публикацию отреагировала лайком известная американская модель, феминистка и активистка Эмили Ратаковски.

Что известно о протестах в Польше из-за запрета абортов

Уже около двух месяцев в стране продолжаются массовые протесты против решения Конституционного суда об ограничении абортов даже в том случае, когда существует угроза жизни ребенка. Несмотря на карантинные ограничения, тысячи людей продолжают выходить на улицы в более чем 150 городах и протестовать против решения с лозунгами "Мое тело – мое дело", "Думаю, чувствую, решаю", "Свобода, равенство, аборт по требованию".

Правоохранители довольно жестоко разгоняют протестующих и применяют слезоточивый газ. К тому же людей задерживают и выписывают им штрафы.