4 красивых польских имени для мальчиков, чтобы оригинально назвать сына в 2026 году

Имя – это первый и самый важный подарок, который мы дарим ребенку на всю жизнь. Если вы ищете для сына что-то особенное, то обратите внимание на польскую культуру, которая может стать прекрасным источником вдохновения.

24 Канал подготовил подборку польских имен для мальчиков. Этот материал пригодится будущим родителям, ожидающим появления сына.

Мешко

Это старопольское имя, которое стало известным благодаря Мешку I, князю, с которого началась польская династия Пястов. Вероятно, оно является вариантом имени Мечислав, которое трактуется как "прославленный мечом".

Ратибор

Это имя имеет славянское происхождение и означает "воин" или "защитник". В древности оно нередко носили князья, поэтому может свидетельствовать об аристократическом происхождении.

Гнивослав

Имя Гнивослав также имеет древнеславянские корни и переводится как "славный гневом" или "тот, чей гнев приносит славу". Возможно, так называли воинственных мужчин, демонстрировавших силу и непокорность.

Януш

Такое имя переводится как "Бог милостивый". Его носители – рассудительные и верные своим принципам мужчины. Они излучают особую уверенность, создавая вокруг себя атмосферу, в которой каждый чувствует себя защищенным.

Польские имена для мальчиков 2026 / Фото Magnific

Кстати, если вы находитесь в приятном ожидании и пока не знаете пол малыша, или просто ищете вдохновение, рекомендуем также ознакомиться с нашей подборкой самых нежных и стильных польских имен для девочек. В ней мы собрали изысканные женские варианты с особым значением, которые прекрасно звучат и легко сочетаются с украинскими фамилиями.