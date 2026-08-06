Звучат очень нежно: 4 красивых польских имени для девочек

Выбрать имя для ребенка – задача не из легких, ведь хочется найти что-то по-настоящему красивое, нежное и содержательное. Польские женские имена звучат очень мягко, а многие из них нам хорошо знакомы и легко произносятся.

24 Канал подготовил подборку интересных польских имен для девочек. Ознакомьтесь с нашей подборкой и выберите тот вариант, который придется вам по душе.

Гальшка

Согласно одной из версий, это уменьшительная форма имени Елизавета, что переводится как "Божье обещание". Это имя часто встречалось среди польской шляхты. Что интересно, имя Гальшка носила Гальшка Острожская, княгиня и меценат.

Домбрувка

Это имя польского происхождения, вероятно, связано с природой. Именно поэтому оно может означать "дуб" или "девушка из дубовой рощи". Обладательницы этого имени отличаются любовью к природе и выносливостью.

Данута

Имя Данута означает "данная Богом". В современном мире так часто называют девушек с независимым характером, креативным мышлением и особым магнетизмом. Эти женщины способны привносить свежие идеи и яркие перемены в жизнь каждого, кто оказывается рядом с ними.

Ядвига

Это имя трактуется как "та, кто борется" или "богатая воительница". Обычно его обладательницы отличаются необычайной силой духа, благородством и мудростью. Такие женщины обладают врожденным лидерским талантом. Они способны с невероятным достоинством преодолевать любые жизненные испытания, оставаясь при этом чуткими к потребностям других.

Красивые польские имена / Фото Magnific

Кстати, если вам нравится звучание иностранных имен, советуем также ознакомиться с нашей подборкой красивых американских имен для девочек. В ней мы собрали не менее интересные и нежные варианты со значениями, которые точно заслуживают вашего внимания.