Как поливать орхидею, чтобы цвела весь год: 4 проверенных средства

Орхидеи считают достаточно требовательными растениями. Хотя с правильным уходом они могут цвести в течение всего года. В чем секрет – читайте дальше.

Основная рекомендация по поливу орхидеи состоит в том, что нужно избегать пересыхания почвы и переливания водой. Есть определенные тонкости и в подкормке цветка. 24 Канал подскажет, как поливать орхидею, чтобы цвела весь год.

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Как поливать орхидею, чтобы цвела весь год

Для полива орхидеи лучше использовать мягкую воду, например, дождевую или фильтрованную воду. Орхидеи не нравятся воду с высоким содержанием минералов, поэтому из водопроводной системы лучше не использовать, особенно с высоким содержанием кальция и минералов. Потому что это приводит к накоплению солей в почве и корнях орхидеи.

В поддержании цветения орхидеи станут ефективными разные народные средства.

Полезным для подкормки орхидеи будет отвар картофеля. Для этого нужно варить картофель 30-40 минут на малом огне. После этого отвар нужно пропустить через фильтр, чтобы избавиться от всех остатков картофеля. Также добавьте 1-2 столовых ложки отвара картофеля до 1 литра воды и тщательно перемешайте. Поливать орхидею отваром картофеля можно раз в месяц.



Отвар картофеля / Фото Today.ua

Подкормка орхидеи яичной скорлупой – очень полезно для растения, поскольку оно содержит много полезных минералов. В частности, кальций и калий, улучшающие здоровье и укрепляющие корневую систему орхидеи.



Яичная скорлупа / Фото Agro-Ukraine

Чтобы подкормить орхидею яичной скорлупой, ее нужно раздробить на маленькие частицы и рассыпать на поверхность земли в горшке. Для лучшего эффекта можно смешать яичную скорлупу с почвой перед пересадкой орхидеи.

Коровье молоко также хорошо влияет на цветение орхидей. Этот напиток повлияет на рост ваших орхидей и будет иметь противогрибковый эффект. Нужно разбавить молоко водой. Злоупотреблять этим средством не стоит, потому что можно навредить растению.



Молоко / Фото AgroNews

Зеленый чай может быть полезным для подкормки орхидеи, ведь богат разными минералами и антиоксидантами, способствующими росту и цветению орхидеи. Чтобы использовать чай для подкормки орхидеи, его заварить и подождать, пока остынет. Тогда нужно размешать его с водой в пропорции 1:3. Используем только фильтрованную воду, чтобы не было лишних веществ.



Зеленый чай / Фото Tea.ua

Убедитесь, что почва в горшке орхидеи хорошо впитывает влагу. Затем воронкой или распылителем, равномерно орошайте почву с разбавленным зеленым чаем.