Поздравления с Поливальным понедельником в прозе и стихах: самые искренние слова для близких и друзей
Традиционно на второй день Пасхи верующие отмечают Поливальный понедельник. Издавна люди верили, что вода способна очищать и совершать чудеса. В этот день ради веселья обливают друг друга и поздравляют с праздником. Чтобы поздравить близких с Поливальным понедельником – советуем вам прислать поздравления в прозе и стихах.
Поливальный понедельник у католиков пришелся на 1 апреля, пишет Lifestyle 24. Традиция обливания водой есть не только в Украине, но и Польше, Венгрии, Чехии и Словакии.
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Мы собрали для вас лучшие поздравления с праздником, которые непременно поднимут настроение родным и близким людям.
Поздравления с Поливальным понедельником в прозе
Легкого Поливального понедельника и удачной недели! Замечательных успехов во всех добрых, лучших начинаниях! Пусть всегда и везде Вас сопровождает прекрасное настроение! Побольше в жизни романтики, любви и хороших, верных друзей!
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Желаю в Поливальный понедельник поймать птицу счастья за длинный хвост, чтобы стала она ручной. Пусть неделя сложится наилучшим образом, а успех и хорошее настроение будут ходить по пятам за тобой.
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Желаю в Поливальный понедельник с водой получить здоровье, радость и воодушевление. Пусть твоя жизнь сложится наилучшим образом, а успех и хорошее настроение ходят по пятам за тобой.
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Поздравляю с Пасхальным Понедельником. Желаю мира, здоровья, счастья. Желаю всем сердцем поверить, что все будет хорошо. Желаю домашнего уюта, верной любви, безудержного вдохновения и крепкой веры.
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Желаю настроиться на позитив, пусть удачным будет предстоящая неделя. Пусть Поливальный понедельник принесет море вдохновения и сил, подарит улыбку и хорошее настроение. Пусть легко решатся проблемы.
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Желаю удачи с понедельника по воскресенье, желаю отличной недели с большими успехами во всех делах. Пусть эта неделя начнется с приятных новостей. Пусть Поливальный понедельник будет легким, пусть вторник будет плодотворным, пусть среда будет интересной, пусть четверг будет перспективным, пусть пятница будет многообещающей, суббота свободной, пусть воскресенье будет комфортным!
Поздравления с Поливальным понедельником в прозе и стихах / Фото Pinterest
Поздравления с Поливальным понедельником в стихах
В Обливной понедельник
Тебя облить я желаю!
А радостью и счастьем
Тебя пусть судьба поливает!
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С понедельником Обливным поздравляю!
Самого лучшего в судьбе желаю!
Мир вокруг очищай!
Кто попался – обливай!
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С Обливным понедельником
Вас искренне поздравляю,
Здоровья, радости и счастья
В день этот пожелаю.
Мира вам, согласия в доме,
Благодати и добра,
Веры, искренней надежды
И душевного тепла.
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С Обливным понедельником поздравляю!
Пусть Господь Вас оберегает,
Дом Ваш, всю Вашу семью,
Благословляет каждый день!