Это убережет их от гниения: как поливать орхидеи с наступлением холодов

Холодное время года заставляет менять уход за комнатными растениями. В частности, это касается орхидеи, очень любящей тепло. Соответственно, она нуждается в особом внимании перед зимой.

В холодное время растения в большинстве своем находятся в состоянии покоя. Поэтому поливать нужно меньшим количеством воды, чем летом или весной. Переувлажнять землю нельзя, потому что корни начнут гнить и растение погибнет. Есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание при поливе орхидей ближе зимы.

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Как часто поливать орхидею

Для профилактики иногда следует вносить в воду раствор марганцовки. Это убережет цветок от появления грибка. Лучше всего, когда температура воды для полива имеет +30-35. В период цветения цветки преимущественно поливают 2 раза в неделю, а вот зимой – всего 1 раз в 2 недели. Однако, опрыскивать растения в зимнее время необходимо чаще, особенно если они находятся у батарей.

Для полива орхидей наиболее подходит дождевая вода, потому что это такая, которую получают цветы в природной среде. Впрочем, не у всех есть возможность ее копить и хранить. В таком случае дождевую воду заменяют дистиллированной, которую частично можно смешать с водопроводной в пропорции 2:1. Некоторые садоводы рекомендуют добавлять в воду несколько капель лимонного сока.

Запомните, что обычной водой из крана, орхидеи лучше не поливать, потому что она содержит большое количество кальция. И это может помешать растению зацвести впоследствии.

Способы полива орхидеи в холодное время

Имеются наиболее распространенные методы полива орхидей. Первый – рекомендуется использовать для полива поздней осенью или зимой, если растение стоит у батареи и получает много теплого воздуха.

Метод заключается в том, что вазон, в котором размещен цветок, ставят в другой и больше. В него воду наливают так, чтобы она перекрывала где-то 1 сантиметр земли основного горшка. Надо подождать до получаса и тогда отлить оставшуюся воду.

Существует и другой способ – погружение. Его используют, чтобы не переохладить корни растения. Тогда вазон с растением ставят поменьше, чем на половину, в емкость с водой. При таком методе орхидея замачивается в горшке с дырками, что позволяет воде проникать внутрь. Субстрат становится увлажненным. Горшок вынимают где-то за полчаса.

Полезный совет: если вы удерживаете орхидею на подоконнике, то положите на него пенопласт. Этот материал будет защищать цветок от холода, который может попадать через скважины у окна.

А вот растения, которіе растут на улице, нуждаются в еще большем уходе, ближе к зиме. К примеру, кусты малины.