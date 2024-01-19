Чтобы не сгнили корни: как часто нужно поливать орхидею зимой

Орхидея требует очень тщательного полива. Недостаток воды может привести к сухости листочков, а ее избыток – к гниению корней. В результате растение часто гибнет.

Кроме того, не стоит поливать орхидею водой из-под крана. Ведь в ней содержится много кальция, который препятствует цветению. Как же правильно поливать цветок, читайте в материале.

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Как часто поливать орхидею

Зимой орхидею лучше поливать 1 раз в 10 дней. Однако часто это зависит от условий, в которых находится растение, а также от его вида. Поэтому перед поливом проверяйте, влажный ли субстрат и корни. Не нужно ведь переувлажнять цветок.

Для того чтобы не прогадать, держите орхидею в прозрачном горшке. Так вы лучше будете видеть, нуждается ли растение в воде. Если заметите, что корни светлые и серебристые, то орхидею следует полить. Если цвет ярко-зеленый, то влаги достаточно.

Правильный полив орхидеи

Если орхидея посажена в торфяной почве, ее можно поливать сверху. Однако следует следить за тем, чтобы вода не попадала на листья. Кроме того, этот способ полива не подходит, если растение находится в специальном субстрате.