Вот почему нельзя поливать цветы днем: эксперты дали четкий ответ

Вода – жизненно необходима растениям. Поэтому их важно регулярно поливать. Однако нужно контролировать количество воды, чтобы не было мало или слишком много.

Эксперты считают, что на развитие растений также влияет то, когда вы поливаете цветы. Говорят, этого не следует делать днем, когда ярко светит солнце.

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Почему нельзя поливать цветы днем

Днем тепло и ярко светит солнце, поэтому вода быстро испаряется из почвы и листьев. Если полить цветы, она пойдет вверх, а корни не смогут насытиться.

Теплая погода способствует развитию грибковых заболеваний на листьях и корнях растений. Споры развиваются от стабильной влажности и парникового эффекта.

Из-за капель воды, остающихся на листьях, растения могут получить солнечные ожоги. Это не только повредит цветы, но и позволит распространяться вредителям.

Комнатные растения / Фото Canva

Когда нужно поливать цветы

Лучше всего это делать вечером. Тогда солнце не так активно, а температура воздуха – ниже, чем днем. Специалисты советуют поливать растения тогда, когда верхний слой почвы высох, а земля еще остается немного влажной.

Кстати, поливать комнатные растения лучше дождевой водой. Запасайтесь ею летом. Для того чтобы вода не испортилась, бросьте в бочку несколько кусочков древесного угля.

А вот кипяченой водой растения поливать нельзя. Вредной может быть и жесткая вода, поэтому ее следует смягчать питьевой или хлорированной содой.