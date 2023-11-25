3 комнатные растения, укрепляющие здоровье

Говорят, что комнатные растения отлично влияют на наше здоровье: помогают расслабиться и вылечить некоторые болезни.

Однако, есть и те, что могут навредить, поэтому их не стоит приносить в дом. На эти цветы нужно обратить особое внимание – тогда вы убережете себя от аллергии, сердечно-сосудистых заболеваний и воспаления.

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Какие растения укрепляют здоровье

Хлорофитум идеально подходит для дома. Растение неприхотливое в уходе, а главное – безопасное для здоровья. Хорошо ее держать в детской или спальне. Хлоротфитум лучше всего поставить на окно, выходящее на север. Растение любит тепло, поэтому следите, чтобы в комнате не было сквозняков.

Лаванда – лекарственное растение. Она лечит головные боли, бессонницу, стресс, расстройства нервной и пищеварительной систем, хороша при простуде и приступах астмы. Кроме того, лаванда полезна для кожи и волос. Растение способно хорошо очистить воздух, так что дышать в доме станет легче.

Лаванда – лекарственное растение / Фото Canva

Спатифиллум – растение, которое также полезно для нашего здоровья. Ее хорошо держать дома, если у вас аллергия. Ведь спатифиллум, как и лаванда, очищает воздух. Кроме того, красиво украсит ваш интерьер и сделает комнату более уютной.

Стоит отметить, что за цветами важно тщательно ухаживать и своевременно пересаживать. Так вы убережете растения от гибели.