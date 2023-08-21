Должен знать каждый: 10 диких трав в Украине, которые имеют полезные свойства
Дикими растениями называют те, которые произрастают без вмешательства человека. Многие считают их сорняками, а значит – не нужными, но не это не всегда так.
Некоторые растения могут быть полезны для человека, впрочем, заниматься самолечением не стоит. Лучше совещаться с врачом. Впрочем, будете иметь в виду список самых полезных трав в Украине, которые – собрал 24 Канал.
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Список полезных трав в Украине
Крапива – очень популярное растение, насыщенное полезными веществами. Несмотря на то, что она – жгучая и часто ее обходят боком, после обработки все же используют. Особенно популярно на кухне, потому что из нее готовят салаты и супы. Также настоем крапивы полощут волосы для получения блеска и укрепления.
Полынь знают все, очень горькое растение. Из него делают растворы для улучшения аппетита, при проблемах с желудочно-кишечным трактом, печенью. Является сопроводительным средством при анемии, гастрите, туберкулезе.
Зверобой, Растущий желтыми цветочками, считают едва ли не единственным растением, которое действует как антидепрессант. Он очень успокаивает нервную систему. А еще зверобой полезен при проблемах с пищеварением, головными болями, тревогой.
Цветы и ягоды бузины используют для приготовления сиропов, чаев и лечебных средств. Они действуют как антиоксидант – нейтрализуют вредные для организма вещества.
Настоем из календулы часто протирают лицо от прыщей и постакне. Ведь она обладает отбеливающими свойствами. Отварами на основе этого растения полощут горло при ангине и разных стоматологических болезнях.
Календула / Фото "Комнатные цветы и растения"
Мелисса – это трава, которая очень хорошо пахнет. Она оказывает положительное влияние на нервную систему, снимает напряжение, головную боль. Преимуществом мелиссы является то, что она снижает давление.
Ромашка известна всем. Из нее часто делают букеты, композиции, думают о любви. Также из ромашки выходят прекрасные чаи. Настоями промывают лицо от воспалительных элементов, делают средства по уходу за лицом и телом.
Шалфей – распространенное средство в народной медицине. Он действует как профилактика желудочных расстройств, дыхательных путей. Из шалфея делают специи, значительно улучшающие вкус блюд. Также шалфей – как антисептик, помогает бороться с акне и жирностью кожи.
Шалфей / Фото "Аграрии вместе"
Растение мать-и-мачеха нередко является сопроводительным средством, чтобы вылечить ОРВИ, кишечно-желудочные заболевания, боли в мышцах. Помогает при стоматите и проблемах с десной.
Мать-и-мачеха / Фото "Сильная пасека"
Чистотел – уникальное лекарственным эффектом растение. Настои из нее противодействуют злокачественным опухолям, убивают бактерии туберкулеза. Благодаря ей лучше выделяется желчь.
Чистотел / Фото "Сам себе агроном"
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