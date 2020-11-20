Ведущая шоу "Супер топ-модель по-украински" Алла Костромичева воспитывает сына Сальваторе, которого родила в браке с американским бизнесменом. Недавно мальчику исполнилось 5 лет, поэтому звездная мама устроила для него незабываемый подарок.

Алла Костромичева не только супермодель, покорившая мировые подиумы и ведущая шоу "Супер топ-модель по-украински". Помимо этого, она еще является отличной и заботливой мамой своего сына. Об этом сообщает 24 канал.

Смотрите также Супер топ-модель по-украински 4 сезон 5 выпуск: девушки раскрывали свою сексуальную

С начала карантина знаменитость проживает с сыном в Киеве. Отец мальчика и ее муж – американский бизнесмен с итальянскими корнями Джейсон Капоне в прошлом месяце прилетел в Киев, впрочем сразу заболел коронавирусом.

В день рождения сына Алла решила осуществить приятный сюрприз и подарила мальчику полет на вертолете.

На этой неделе Сальви исполнилось 5 лет. Какой он уже осознанный и прекрасный! Всегда стараюсь говорить ему правду и учу его быть счастливым, ведь смысл жизни именно в нашем эмоциональном состоянии и в опыте, который мы получаем. Жизнь состоит из впечатлений и наших реакций на них. Так вот о впечатлениях, искренне верю, что это один из лучших подарков,

– отметила Алла.

По словам модели, сын уверенно исполнил роль второго пилота. На мгновение, ведущей самой показалось, что ей 5 лет.

"Как же это здорово почувствовать себя птицей в небе и какой у нас красивый город, даже в эту пасмурную погоду. А поскольку мы были последние в этот день Сальви даже позволили вертолет припарковать, он счастлив", – написала Костромичева.

Фото и видео такого увлекательного дня Алла опубликовала в своем инстаграме. Знаменитость позировала в стильном фиолетовом пуховике, а Сальваторе счастливо улыбался на кадрах в желтой куртке и шапке. В карусели поста модель показала видеоролики из кабины вертолета в моменты, когда они пролетали над живописным Киевом.

Чтобы увидеть больше фото и видео, листайте вправо: