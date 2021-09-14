Покупаешь одну книгу, а отправляют две: на Форуме издателей будут собирать книги для армии

Издательство "Наш Формат" и ОО "Реформация" с 15 сентября начинают акцию дарения книг военным, к которой смогут присоединиться все гости "Форума издателей". На стенде книг во Львове вы сможете приобрести одну книгу, а издательство ее удвоит.

Присоединиться к акции под названием "Войско Читает" можно будет на территории Львовского дворца искусств на стенде № 108 с 15 по 19 сентября, сообщают в пресс-служба. Там можно будет приобрести любую книгу издательства и подписать, указав свое имя и пожелания защитникам. А "Наш Формат" в свою очередь будет удваивать любую приобретенную книгу и отправлять военным по два экземпляра каждой книги вместо одного купленного.

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Также будет возможность приобрести книги любого другого издательства на территории "Форума издателей" и попросить организаторов проекта отправить их библиотекам воинских частей и военных учебных заведений. Военным также обещают передать плакаты Андрея Ермоленко и фронтовые ящики из-под БК, в которые сложат книги.

"Исходя из морально-этических и национальных интересов государства, существует объективная необходимость формировать личность военного, воспитывать его патриотическое сознание и самосознание. И одним из мощных факторов в этом процессе являются книги, которые помогают сформировать сознательное отношение к миру в целом и к обществу, Родины, народа в частности. Но, к сожалению, в настоящее время в большинстве военных библиотек на полках стоит старая советская литература вроде рассказов о маршале Жукова. Мы же хотим исправить эту ситуацию", – поделился инициатор проекта Владислав Кириченко.

Чтобы убедиться, что книги действительно направят военным, организаторы акции обнародовали список библиотек в частях, в которые попадут приобретенные книги:

Дом офицеров города Львов;

Львовский военно-медицинский клинический центр (клинический госпиталь) Государственной пограничной службы Украины;

Военно-медицинский клинический центр Западного региона;

Воинская часть А 4150;

Воинская часть А 2166;

Воинская часть А 0284;

Воинская часть А 4324.

В целом львовские военные получат 3300 экземпляров актуальной литературы. Поддержать проект можно здесь.