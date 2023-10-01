История праздника Покрова Богородицы: когда появилось в Украине

Каждый год в Украине отмечают большой праздник – Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день мы чествуем Матерь Иисуса Христа – Деву Марию за ее милосердие и жертвенность.

Ранее Покрова Пресвятой Богородицы отмечали 14 октября. По новому церковному календарю его перенесли на 13 дней раньше – на 1 октября. Как появился праздник Покрова и какие традиции существуют в этот день – расскажет 24 Канал.

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Покрова Пресвятой Богородицы: история праздника

В Киевской Руси праздник появился еще на стыке Х-ХІ веков. По преданию, в его основе – событие, которое произошло во Влахернском храме в Константинополе 14 октября 910 года. Там была размещена значимая христианская вещь – риза (одежда) Девы Марии.



На тот момент происходила война и Константинополь окружили кочевые племена – сарацины. В тот момент во время ночной службы в храме благочестивый юродивый Андрей увидел видение. К людям пришла пресвятая Богородица вместе с ангелами и святыми.



Богородица с омофором / Фото Stavropigia.lviv.ua

Дева Мария покрыла верующих своим омофором (длинной одеждой для священнослужителей) и молила Господа о спасении вместе со всеми. Христиане считали Богоматерь покровительницей человеческого рода, что она защищает всех от проблем. Наконец, благодаря молитвам, византийцы смогли победить сарацин и те отошли от города.

Также Покрова Пресвятой Богородицы был важным событием для казаков в Запорожской Сечи. Они очень уважали иконы Покрова и возводили множество храмов в честь Богородицы. Некоторые из них даже существуют до настоящего времени.

Традиции на Покрова Пресвятой Богородицы

На Покрова Пресвятой Богородицы христиане спешат в храм на службу. Она предусматривает Всенощное бдение, которое начинается еще с вечера накануне Покрова. А утром совершается святая Божественная литургия.



Всенощное бдение / Фото Михайловский собор

Христиане молятся и ставят свечи к Богородице. Поста в этот день нет, поэтому можно есть все, что угодно.