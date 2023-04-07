Как покрасить яйца на Пасху луковицей: пошаговая инструкция с фото
7 апреля 2023, 11:39Читати новину українською
Вопреки погодным условиям, украинцы продолжают активно готовить к Пасхе, которую в этом году празднуют 16 апреля. Сегодня мы научим вас, как легко и красиво можно окрасить куриные яйца луковыми листьями.
Красить яйца на Пасху – давняя традиция каждой украинской семьи. Конечно, перед нами предстает много интересных вариантов, которыми мы можем украсить куриные яйца, но старый и проверенный способ – это использование луковой шелухи, отмечает 24 Канал.
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Как покрасить яйца луковой шелухой
- Для начала подготовьте шелуху: почистьте 10 – 15 средних луковиц.
- Поместите шелуху в кастрюлю и залейте водой. Помните, чем больше шелуха, тем дольше ее нужно варить.
- Для окрашивания можно использовать шкурки как белого, так и красного лука. Белый лук придаст темно-оранжевый оттенок, а красный – темно-багровый.
- Шелуху необходимо довести до кипения и варить на медленном огне от 20 до 60 минут. Чем дольше варится, тем насыщеннее получится цвет будущего пасхального яйца. Оставьте отвар остыть до комнатной температуры.
Пока готовится луковый концентрат, займитесь яйцами.
Как подготовить яйца к покраске на Пасху
- Чтобы яйца не треснули, извлеките их из холодильника заранее минимум за 20 минут, чтобы они были комнатной температуры.
Окрашенные яйца / Фото "Этнософт"
- В кастрюлю с отваром добавьте столовую ложку соли, перемешайте. Выложите яйца.
- Варим их не менее 10 минут, но не больше 12. Подготовьте сосуд с холодной водой, и положите в него готовые пасхальные яйца на 5 – 7 минут.
- Если хотите, чтобы яйца блестели, перед подачей смажьте их растительным маслом.