Хореограф Влад Яма в четвертьфинале "Танцев со звездами" получил травму. После обследования танцовщик сообщил, что без хирургического вмешательства не обойтись. В понедельник, 23 ноября, Владу сделали операцию, а теперь он рассказал, как себя чувствует.

Соответствующее сообщение хореограф опубликовал на личной странице в инстаграме. Он поблагодарил всех за поддержку и признался, что больше не будет соглашаться на такие авантюры.

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Состояние Влада Ямы после операции

Хореограф поделился фотографией из больничной палаты. Он изображен в синей футболке и с гипсом на руке. Влад поблагодарил родных за поддержку и теплый ужин, а также выразил слова благодарности всем, кто круглосуточно пишет ему приятные слова.

Яма рассказал, что операция прошла по плану, однако впереди его ждут несколько недель в гипсе и длительная реабилитация.

"Прилетел, поймал, проснулся – гипс! Операция прошла по плану. В институте я не впервые, поэтому чувствовал себя как дома. Спасибо Артуру Анатольевичу за золотые руки и вкусный кофе. Медицинскому персоналу за заботу. Далее 4-5 недель в гипсе и еще дольше реабилитация. Пока что больно. Танцевать – буду! Соглашаться на авантюры – нет. Обнял", – написал в заметке Влад Яма.