Действенное и дешевое средство: как подкормить рассаду раствором аспирина
2 мая 2023, 11:31Читати новину українською
Аспирин является хорошим помощником в выращивании растений. Часто это вещество используют для улучшения состояния рассады. Как использовать аспирин для рассады – читайте дальше.
Аспирин можно использовать не только для улучшения собственного состояния, но и в выращивании растений. Особенно если речь идет о рассаде. Как сделать раствор для рассады из аспирина – расскажет 24 Канал.
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Подкормка рассады раствором аспирина
Раствор аспирина хорошо подходит для проращивания семян. Лучше всего использовать его для помидоров и болгарского перца.
Таблетка аспирина / Фото Семья
- Чтобы приготовить смесь, нужно растворить таблетку с количеством вещества 500 мг в 3 литрах чистой воды. Семена нужно разложить таким образом, чтобы жидкость покрыла его где-то на 1 сантиметр. Также можно проращивать семена на вате, предварительно смоченные в этом растворе.
- Аспирин можно использовать, чтобы уберечь семена от гнили и других вредных веществ Он оказывает противовоспалительное действие, поэтому этим раствором обрабатывают рассаду. Следует отметить, что аспирин не является натуральным препаратом, но содержит меньше химии, чем другие купленные удобрения.
- Рассаду следует поливать аспирином на 5-6 день после всходов. Когда побеги станут больше, их нужно пересадить в большой сосуд. На 3 день после пересадки снова поливаем. За 1 неделю до высадки рассады помидоров или перца в открытую землю, нужно полить ее в третий раз.
Полив рассады / Фото Pinterest
- Раствором аспирина можно опрыскивать овощи, которые уже высажены в землю. Средство будет "пугать" разных насекомых и будет противодействовать плесени. С этой целью лучше сделать более крепкий раствор – 1 таблетка на 2 литра воды.
- Растения надо обпрыскивать 1 раз в 3-4 дня, когда на кустах уже появились плоды. Хорошо это делать рано утром или поздно вечером, когда нет активного солнца.