Действенное и дешевое средство: как подкормить рассаду раствором аспирина

Аспирин является хорошим помощником в выращивании растений. Часто это вещество используют для улучшения состояния рассады. Как использовать аспирин для рассады – читайте дальше.

Аспирин можно использовать не только для улучшения собственного состояния, но и в выращивании растений. Особенно если речь идет о рассаде. Как сделать раствор для рассады из аспирина – расскажет 24 Канал.

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Подкормка рассады раствором аспирина

Раствор аспирина хорошо подходит для проращивания семян. Лучше всего использовать его для помидоров и болгарского перца.



Таблетка аспирина / Фото Семья

Чтобы приготовить смесь, нужно растворить таблетку с количеством вещества 500 мг в 3 литрах чистой воды. Семена нужно разложить таким образом, чтобы жидкость покрыла его где-то на 1 сантиметр. Также можно проращивать семена на вате, предварительно смоченные в этом растворе.

с количеством вещества 500 мг в 3 литрах чистой воды. Семена нужно разложить таким образом, чтобы жидкость покрыла его где-то на 1 сантиметр. Также можно проращивать семена на вате, предварительно смоченные в этом растворе. Аспирин можно использовать, чтобы уберечь семена от гнили и других вредных веществ Он оказывает противовоспалительное действие, поэтому этим раствором обрабатывают рассаду. Следует отметить, что аспирин не является натуральным препаратом, но содержит меньше химии, чем другие купленные удобрения.

и других вредных веществ Он оказывает противовоспалительное действие, поэтому этим раствором обрабатывают рассаду. Следует отметить, что аспирин не является натуральным препаратом, но содержит меньше химии, чем другие купленные удобрения. Рассаду следует поливать аспирином на 5-6 день после всходов. Когда побеги станут больше, их нужно пересадить в большой сосуд. На 3 день после пересадки снова поливаем. За 1 неделю до высадки рассады помидоров или перца в открытую землю, нужно полить ее в третий раз.



Полив рассады / Фото Pinterest