Будет цвести как никогда: 3 продукта, которыми можно подкормить орхидею

Орхидея – роскошный цветок, преимущественно росший в тропических лесах. Но со временем ею стали украшать дома. Эти цветы достаточно прихотливы, но если за ними правильно ухаживать, то они будут долго радовать вас своим цветением.

Орхидеи – любимые цветы многих людей. Их увлекают невероятно красивое цветение орхидей. Впрочем, нужно знать, каким должен быть уход за ними, чтобы был хороший результат. В частности, как подкармливать орхидеи – подскажет 24 Канал.

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Как удобрять орхидеи

В общем существует три типа подкормки орхидей полезными веществами. Все они имеют свои особенности.



Как подкормить орхидею / Фото Tdazovcable

Корневое. Такой тип питания обеспечивает цветок всеми необходимыми макро- и микроэлементами. Их можно приобрести в специализированном магазине. Ведь есть отдельные удобрения, предназначенные сугубо для орхидей. Для хорошего результата следует придерживаться инструкции на упаковке. Готовые растворы вносят в землю, оставляют в поддоне на полчаса. Корневую подкормку советуют применять один раз в неделю, однако только при росте орхидеи.

Внекорневое. Растворы при таком типе подкормки принято использовать при развитии цветка. В частности, если орхидея заболевает хлорозом – нехватка полезных веществ или во время определенных повреждений в корневой системе.

Листовое. Этот вид подразумевает внесение удобрений с помощью пульверизатора в первой половине дня и в облачную погоду. Здесь нужно помнить, что после обработки на листья не могут попадать прямые солнечные лучи, потому что это приведет к ожогам.

Чем подкормить орхидею