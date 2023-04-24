Будет цвести как никогда: 3 продукта, которыми можно подкормить орхидею
Орхидея – роскошный цветок, преимущественно росший в тропических лесах. Но со временем ею стали украшать дома. Эти цветы достаточно прихотливы, но если за ними правильно ухаживать, то они будут долго радовать вас своим цветением.
Орхидеи – любимые цветы многих людей. Их увлекают невероятно красивое цветение орхидей. Впрочем, нужно знать, каким должен быть уход за ними, чтобы был хороший результат. В частности, как подкармливать орхидеи – подскажет 24 Канал.
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Как удобрять орхидеи
В общем существует три типа подкормки орхидей полезными веществами. Все они имеют свои особенности.
Как подкормить орхидею / Фото Tdazovcable
Корневое. Такой тип питания обеспечивает цветок всеми необходимыми макро- и микроэлементами. Их можно приобрести в специализированном магазине. Ведь есть отдельные удобрения, предназначенные сугубо для орхидей. Для хорошего результата следует придерживаться инструкции на упаковке. Готовые растворы вносят в землю, оставляют в поддоне на полчаса. Корневую подкормку советуют применять один раз в неделю, однако только при росте орхидеи.
Внекорневое. Растворы при таком типе подкормки принято использовать при развитии цветка. В частности, если орхидея заболевает хлорозом – нехватка полезных веществ или во время определенных повреждений в корневой системе.
Листовое. Этот вид подразумевает внесение удобрений с помощью пульверизатора в первой половине дня и в облачную погоду. Здесь нужно помнить, что после обработки на листья не могут попадать прямые солнечные лучи, потому что это приведет к ожогам.
Чем подкормить орхидею
- Молоко. Чтобы приготовить раствор, надо смешать пол литра отстоявшейся воды и 1 столовую ложку домашнего молока. Все перемешиваем. Надо выбрать самое домашнее молоко, потому что в пастеризованном нет столько питательных веществ. Горшок с орхидеей нужно положить в большую емкость и хорошо полить ее подкормкой. Впоследствии оставляем все на 15 минут. Сливаем воду из горшка и ставим цветок там, где он стоял. Удобрять орхидеи советуют раз в две недели. Таким образом, они получат полезные вещества и совсем скоро зацветут.
- Чеснок. Надо его почистить и мелко порезать ножом. Тогда залить 1 литром кипятка, накрыть емкость крышкой и поставить в темное место в час. Такое удобрение нужно хорошо процедить. Можно налить немного смеси в поддон, чтобы удобрение лучше подействовало. Следует оставить орхидею настаиваться, а позже – вылить лишнюю жидкость.
Дрожжи. Берем 10 г продукта, 1 ложку сахара и 1 литр теплой воды. Дрожжи и сахар смешиваем с 200 миллилитрами воды. Важно, чтобы не было комочков. Накрываем смесь и оставляем на 2 часа для настаивания. Впоследствии приливаем туда еще 800 миллилитров воды и хорошо все перемешиваем.