Чем обязательно нужно подкормить сад осенью

Садоводы часто забывают об осенней подкормке сада. Это поможет подготовиться к зиме плодовым деревьям.

Удобрения способствуют восстановлению сада после продолжительного развития и плодоношения. Полезные вещества улучшат здоровье растений, поэтому урожай в следующем сезоне может стать больше. Есть несколько основных правил по подкормке сада осенью.

Как подкормить сад осенью

Саженцы стоит подкармливать сразу после сбора урожая. Кусты малины, смородины, ранние сорта алычи и слив подкармливают с августа и до заморозков. А вот поздние сорта груш и яблок – в конце сентября и октябре.

Обратите внимание, что те вещества, которыми удобряют растения весной или летом, не подойдут для осенней подкормки. В первую очередь осенью саженцы нуждаются в калии и фосфоре.

весной или летом, не подойдут для осенней подкормки. В первую очередь осенью саженцы нуждаются в калии и фосфоре. На зиму будет ошибкой вносить в землю азотосодержащие удобрения. Потому что они ускоряют рост молодых побегов. Они не успеют окрепнуть до зимы и погибнут.

Важно соблюдать правильную дозировку во внесении удобрений. Например, в тяжелые суглинистые почвы вносят где-то 10-20% вещества от рекомендуемой нормы. А вот в легкие песчаные – наоборот больше где-то на 20%, поскольку вещества вымываются с земли быстрее.

Понять, сколько вам нужно гранулированных удобрений, очень просто. Нужно взять 1-2 столовых ложки на 1 метр квадратный площади под кроной. Внесите вещества, разрыхлите землю или перекопайте.

Перепревшие органические вещества используют в приствольном круге. Пропорция – 1-2 ведра под плодовые кусты, 3-4 – под молодые деревья, 5-8 – под взрослые.

Полезные советы по подкормке сада осенью

Сад в осеннее время надо поливать. Некоторые садоводы не делают этого, даже если осенью достаточно сухо. Но дело в том, что саженцы поглотят полезные вещества только в растворенном виде. К тому же полив осенью нужен для того, чтобы деревья и кустарники хорошо пережили зиму.