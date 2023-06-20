Обычный продукт, который огурцы любят: в чем польза молока для этих овощей
Удобрений для огурцов существует много, как минеральных, так и органических. Среди народных средств для подкормки овощей приобретает популярность молоко.
Молоко – полезный продукт по многим делам на огороде. Его можно использовать как подкормка для огурцов, но нужно знать как. Зачем подкармливать огурцы молоком расскажет 24 Канал.
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В чем польза молока для огурцов
Обеспечивает питательными микроэлементами. Молоко содержит в своем составе вещества, способствующие росту и развитию огурцов.
Молоко – хороший источник кальция, который необходим для укрепления клеток растения Таким образом, формируются стойкие и здоровые стебли.
Некоторые садоводы отмечают, что добавление молока к огурцам повышает урожайность. То есть благодаря молоку будем иметь больше плодов.
Большой урожай огурцов / Фото Village-life
Молоко успокаивает растения в состоянии стресса, особенно после пересадки или при неблагоприятной погоде. Оно помогает огурцам восстановиться и поддерживает зеленый цвет листьев.
Утверждают, что молоко создает защитную пленку, которая оказывает противогрибковое и антибактериальное действие. Это предотвращает некоторые болезни, такие как гниль зеленая мозаика.
Как прикормить огурцы молоком
Чтобы обработать овощи молоком, нужно взять такие вещества:
- 10 литров воды;
- 1 литр свежего молока;
- 25 капель йода;
- 20 граммов хозяйственного мыла.
Хорошо смешайте все продукты, перелейте в распылитель и можете начинать.
Обработку огурцов молоком стоит делать вечером и когда нет ветра. Не нужно совмещать это удобрение с другими или заливать его под корень. Соблюдайте дозировку, чтобы не сжечь листья.