Обычный продукт, который огурцы любят: в чем польза молока для этих овощей

20 июня 2023, 10:01
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Удобрений для огурцов существует много, как минеральных, так и органических. Среди народных средств для подкормки овощей приобретает популярность молоко.

Молоко – полезный продукт по многим делам на огороде. Его можно использовать как подкормка для огурцов, но нужно знать как. Зачем подкармливать огурцы молоком расскажет 24 Канал.

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В чем польза молока для огурцов

  • Обеспечивает питательными микроэлементами. Молоко содержит в своем составе вещества, способствующие росту и развитию огурцов.

  • Молоко – хороший источник кальция, который необходим для укрепления клеток растения Таким образом, формируются стойкие и здоровые стебли.

  • Некоторые садоводы отмечают, что добавление молока к огурцам повышает урожайность. То есть благодаря молоку будем иметь больше плодов.


Большой урожай огурцов / Фото Village-life

  • Молоко успокаивает растения в состоянии стресса, особенно после пересадки или при неблагоприятной погоде. Оно помогает огурцам восстановиться и поддерживает зеленый цвет листьев.

  • Утверждают, что молоко создает защитную пленку, которая оказывает противогрибковое и антибактериальное действие. Это предотвращает некоторые болезни, такие как гниль зеленая мозаика.

Как прикормить огурцы молоком

Чтобы обработать овощи молоком, нужно взять такие вещества:

  • 10 литров воды;
  • 1 литр свежего молока;
  • 25 капель йода;
  • 20 граммов хозяйственного мыла.


Молоко / Фото Credits

Хорошо смешайте все продукты, перелейте в распылитель и можете начинать.

Обработку огурцов молоком стоит делать вечером и когда нет ветра. Не нужно совмещать это удобрение с другими или заливать его под корень. Соблюдайте дозировку, чтобы не сжечь листья.

Автор: Вікторія Козар