Обычный продукт, который огурцы любят: в чем польза молока для этих овощей

Удобрений для огурцов существует много, как минеральных, так и органических. Среди народных средств для подкормки овощей приобретает популярность молоко.

Молоко – полезный продукт по многим делам на огороде. Его можно использовать как подкормка для огурцов, но нужно знать как. Зачем подкармливать огурцы молоком расскажет 24 Канал.

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В чем польза молока для огурцов

Обеспечивает питательными микроэлементами . Молоко содержит в своем составе вещества, способствующие росту и развитию огурцов.

Молоко – хороший источник кальция , который необходим для укрепления клеток растения Таким образом, формируются стойкие и здоровые стебли.

Некоторые садоводы отмечают, что добавление молока к огурцам повышает урожайность. То есть благодаря молоку будем иметь больше плодов.



Большой урожай огурцов / Фото Village-life

Молоко успокаивает растения в состоянии стресса, особенно после пересадки или при неблагоприятной погоде. Оно помогает огурцам восстановиться и поддерживает зеленый цвет листьев.

Утверждают, что молоко создает защитную пленку, которая оказывает противогрибковое и антибактериальное действие. Это предотвращает некоторые болезни, такие как гниль зеленая мозаика.

Как прикормить огурцы молоком

Чтобы обработать овощи молоком, нужно взять такие вещества:

10 литров воды;

1 литр свежего молока;

25 капель йода;

20 граммов хозяйственного мыла.



Молоко / Фото Credits

Хорошо смешайте все продукты, перелейте в распылитель и можете начинать.

Обработку огурцов молоком стоит делать вечером и когда нет ветра. Не нужно совмещать это удобрение с другими или заливать его под корень. Соблюдайте дозировку, чтобы не сжечь листья.