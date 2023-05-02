Неожиданно, но эффективно: как подкармливать смородину крахмалом

Смородина – растение, требующее постоянной подкормки, чтобы полноценно расти и развиваться. Некоторые овощеводы считают, что крахмал может быть полезен для ягоды.

Огородники любят сажать смородину, потому что она легко размножается, устойчива к морозам и способна приносить хороший урожай. В этом процессе немаловажную роль играет удобрение. Как подкормить смородину крахмалом – расскажет 24 Канал.

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Как удобрить смородину крахмалом

Крахмал может быть дополнением к комплексному удобрению для подкормки смородины, но не может быть единственным источником питательных веществ для растений.

Если вы все же хотите использовать крахмал для подкормки смородины, вам нужно добавить его в землю вокруг растений. Лучше распределить 1-2 столовые ложки крахмала на квадратный метр земли вокруг кустов смородины, залить водой, а затем тщательно уровнять землю.



Крахмал как удобрение / Фото Википедия

Впрочем, следует помнить, что крахмал не является полноценным удобрением, поэтому его использование должно дополняться другими подкормками. В частности, комплексными удобрениями или натуральными органическими веществами.

Другие вещества

Жидкие удобрения. Их предпочтительно используют для подкормки растений с высоким содержанием влаги. К примеру, после сбора урожая или во время вегетационного периода. Жидкие удобрения можно приготовить самостоятельно, например из раствора куриного помета или других органических удобрений.



Куриный помет / Фото Flagma

Органические удобрения. Речь идет о компосте или перепревшем навозе. Органические удобрения обогащают землю не только необходимыми минералами, но и органическими веществами, которые повышают плодородие и улучшают ее состояние.



Навоз / Фото Junkstore

Комплексные минеральные удобрения. Они содержат необходимые микро- и макроэлементы, которые помогут растениям развиваться и приносить плоды. Обычно такие удобрения можно приобрести в специализированных магазинах.



Минеральные удобрения / Фото Агрополит