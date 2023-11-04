Как подготовить кусты малины к зиме, чтобы они пережили мороз

Сейчас садоводы активно готовят растения к зиме. Сюда входит обрезка деревьев, подкормка, обработка от вредителей и укрытие.

Кусты малины осенью поливают только в сухую погоду. Если дождь, то в этом нет нужды. Если температура воздуха меньше нуля, полив не проводят. Есть еще определенные нюансы, еще нужно сделать, чтобы подготовить малину к зиме.

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Обрезка

Обрезают кусты малины, когда на улице сухо и тепло. Пригодится острый секатор, потому что ножом укорачивать кусты, специалисты не советуют.

Санитарная обрезка предполагает удаление больных и слабых ветвей, которые только загущают куст. Оптимально – оставить несколько однолетних побегов, которые укорачивают на 15-20 сантиметров.



Обрезка малины / Фото Kvitka.info

Следует избавиться от побегов, зараженных вредителями и болезнями. Эти ветки нужно сжечь после обрезки: на компост не пригодятся.

Можете полностью избавляться от уже родивших двухлетних приростов. На их месте появятся новые побеги, которые сформируют крону куста. На них со временем будет урожай.

Чем подкормить

Полезные вещества вносят под кусты уже после обрезки. В то же время помните, что большое количество азота в земле будет ухудшать состояние растений. Лучше всего – применить вот эти вещества:

Сернокислый калий вносят в пропорции 20-30 граммов на квадратный метр.

Суперфосфату нужно где-то 30 граммов на квадратный метр.



Суперфосфат / Фото Superagronom.com

Садоводы не советуют подкармливать кусты малины осенью азотными удобрениями. Речь идет о навозе, селитре, компосте. Потому что через них побеги будут прорастать перед зимой.

Укрытие на зиму

Кусты малины укрывают на зиму не только от заморозков, но и от грызунов. Ведь например, зайцы или мыши любят питаться сладкими кустами. Особенно это важно сделать в регионах, где очень холодно.

Также кусты связывают и пригибают книзу. Корневую часть мульчируют. Сами побеги укрывают специальными материалами.