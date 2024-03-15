Очищаемся физически и морально: как правильно подготовиться к Великому посту

В этом году Великий пост начинается 18 марта, то есть уже в понедельник. Он продлится 48 дней – до 4 мая. Это самый длинный, а также один из самых строгих постов, к которому нужно тщательно подготовиться.

Так организм получит не такой сильный стресс, когда вы откажетесь от мясных, жирных, жареных и сладких продуктов. Стоит отметить то, что важно готовиться и морально, пишет LifeStyle 24.

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Как подготовиться к посту физически

Прежде всего следует настроить свой режим питания. В частности, вам нужно будет заменить те продукты, от которых придется отказаться во время Великого поста. Это делается для того, чтобы как можно меньше почувствовать дефицит глюкозы, белка, микроэлементов и полезных жиров. Поэтому запасайтесь блокнотом или открывайтесь заметки в телефоне, чтобы записать рецепты вкусных постных блюд.

Начинайте понемногу убирать из рациона запрещенные продукты. Сначала можете отказаться от жареной пищи, потом от сладостей, а уже в конце от мяса. Так ваш организм легче адаптируется к изменениям. Кроме того, уменьшайте порции. Ведь во время поста нельзя переедать, однако и голодать не нужно.

Алкогольные напитки и сигареты также не разрешаются в такой строгий период, ведь человек очищается не только физически, но и морально, отказываясь от вредных привычек и зависимостей. Поэтому уже ограничивайте себя в этих вещах, чтобы потом было легче не поддаться соблазну.

Как подготовиться к посту морально

Во время Великого поста многие люди меняют свой график и образ жизни. Ведь под запретом будут громкие вечеринки, развлечения и пышные застолья. Стоит проводить больше времени дома. Например, читать книги, заниматься саморазвитием и встречаться с семьей. Поэтому подумайте о спокойных занятиях на ближайшие 48 дней.

Не забудьте подготовиться духовно. Учитесь контролировать свои эмоции, чтобы меньше злиться, ссориться и обижаться. Предпасхальный пост – о хороших мыслях, прощение и помощь. Важно соблюдать все правила добровольно, не заставлять себя к этому. Только тогда человек полностью очистится.