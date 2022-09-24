Как стать настоящим моржом: 4 совета, как подготовить свое тело к зимней стуже и не болеть

Зимние морозы ударяют, как всегда, не вовремя, поэтому важно заранее позаботиться о состоянии своего организма перед этим сезоном. Читайте советы, как подготовиться к холодной зиме и что делать, чтобы реже болеть.

24 канал собрал несколько советов, которые помогут вам сохранять свое здоровье и подготовиться к тяжелой зиме.

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Больше движения

Перед тем, как упадет снег или ударят серьезные морозы, следует чаще ходить гулять, бегать и двигаться в целом. Не стоит ограничиваться чем-то одним – вы можете комбинировать танцы и йогу, прогулки с друзьями и пробежку в парке.

Чем больше вы будете двигаться к началу холодов, тем больше шансов у вашего организма укрепиться и быть готовым к стрессовым температурам. Чем больше активности – тем меньше возможностей у заболеваний подкосить ваш организм.

Как подготовить организм к зиме / Фото Unsplash

Витамины для иммунитета

Употреблять содержащие их мультивитамины и продукты важно в течение целого года. Но после насыщенного фруктами и овощами лета важно не заработать себе авитаминоз на зиму. С начала осени следует принимать витамины и добавки, которые порекомендует ваш семейный врач.

Сочетайте витамины со здоровым питанием и обезопасьте свой организм от простуд и гриппа. Благодаря достаточному количеству питательных веществ организм будет иметь крепкий иммунитет и преодолеет заболевание легче.

Как подготовить организм к зиме / Фото Unsplash

Не пренебрегайте теплой одеждой

Одеваться независимо от сезона нужно по погоде – если на дворе неожиданно похолодало, не стоит пренебрегать этим и надевать легкую куртку.

Чтобы организм не получил перепадов температуры и не подхватил болезнь, важно тепло одеваться, не забывая о конечностях и, самое главное, о голове.

Как подготовить организм к зиме / Фото Unsplash

Пейте теплый чай

Чай – универсальное средство, которое не только может стать первой помощью во время простуды, но и хорошей профилактикой для организма.

Лучшим вариантом на зиму будет травяной или зеленый чай, в который можно добавлять лимон, имбирь и другие вкусности, которые вам нравятся. Чай поможет вам не только согреться после холодной улицы, но и укрепит ваш иммунитет.

Как подготовить организм к зиме / Фото Unsplash