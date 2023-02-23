Подготовка к весне: советы, как хранить пуховик

С приходом весны хочется поскорее спрятать пуховик и одеть легкую куртку из шкафа. Но прежде чем это сделать, рекомендуем позаботиться о зимней куртке должным образом. О том, как подготовить пуховик к следующей зиме читайте дальше в материале.

В течение трех сезонов пуховик, который находится в шкафу, может превратиться в неряшливую вещь. Причиной тому обычно является его неправильное хранение. Поэтому, чтобы куртка выглядела красиво в новом зимнем сезоне, стоит учесть несколько важных нюансов. отмечает 24 Канал.

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Как подготовить пуховик к весне

В зимних пуховиках чаще всего используется искусственный наполнитель из холофайбера или синтепона или из пуха или пера. Куртку не только нужно правильно постирать, но и важно со временем расправить наполнитель.

Выстиранный и влажный пуховик необходимо разложить на ровной жесткой поверхности. С помощью чистого мячика начните "раскатывать" пуховик от линии подола к воротнику.

Не спеши прятать куртку в шкаф сразу после ее высыхания. Материал пуховика может казаться уже сухим, однако наполнитель может оставаться немного мокрым.

Когда пуховик полностью высохнет, лучше всего развесить его на вешалке в тканевом чехле, пропитанном веществом, защищающим от моли. Все замки и пуговицы пуховика обязательно застегните.

Как подготовить пуховик к весне – советы и лайфхаки / Фото Canva

Если нет возможности повесить пуховик на вешалку, то выверните его наизнанку и аккуратно сложите в вентилируемую коробку или в мешок из ткани.

Если вы можете похвастаться вместительным и большим гардеробом, просто повесьте куртку.

Шкаф, в котором будет висеть пуховик, должен находиться вдали от отопительных приборов и в сухом месте. Ведь перепады температур от солнца и отопительных приборов негативно влияют на внешний вид пуховика.

Для того чтобы максимально сэкономить свободное пространство лучше всего использовать вакуумные пакеты. Для этого положите вещи в мешок и откачайте воздух. Однако после такого способа хранения необходимо будет проветрить одежду.

Советы, как хранить пуховик до следующей зимы.

Как нельзя хранить пуховик