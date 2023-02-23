Подготовка к весне: советы, как хранить пуховик
С приходом весны хочется поскорее спрятать пуховик и одеть легкую куртку из шкафа. Но прежде чем это сделать, рекомендуем позаботиться о зимней куртке должным образом. О том, как подготовить пуховик к следующей зиме читайте дальше в материале.
В течение трех сезонов пуховик, который находится в шкафу, может превратиться в неряшливую вещь. Причиной тому обычно является его неправильное хранение. Поэтому, чтобы куртка выглядела красиво в новом зимнем сезоне, стоит учесть несколько важных нюансов. отмечает 24 Канал.
Читайте также Как ухаживать за кожаными сумками: полезные советы
Как подготовить пуховик к весне
В зимних пуховиках чаще всего используется искусственный наполнитель из холофайбера или синтепона или из пуха или пера. Куртку не только нужно правильно постирать, но и важно со временем расправить наполнитель.
- Выстиранный и влажный пуховик необходимо разложить на ровной жесткой поверхности. С помощью чистого мячика начните "раскатывать" пуховик от линии подола к воротнику.
- Не спеши прятать куртку в шкаф сразу после ее высыхания. Материал пуховика может казаться уже сухим, однако наполнитель может оставаться немного мокрым.
- Когда пуховик полностью высохнет, лучше всего развесить его на вешалке в тканевом чехле, пропитанном веществом, защищающим от моли. Все замки и пуговицы пуховика обязательно застегните.
Как подготовить пуховик к весне – советы и лайфхаки / Фото Canva
- Если нет возможности повесить пуховик на вешалку, то выверните его наизнанку и аккуратно сложите в вентилируемую коробку или в мешок из ткани.
- Если вы можете похвастаться вместительным и большим гардеробом, просто повесьте куртку.
- Шкаф, в котором будет висеть пуховик, должен находиться вдали от отопительных приборов и в сухом месте. Ведь перепады температур от солнца и отопительных приборов негативно влияют на внешний вид пуховика.
- Для того чтобы максимально сэкономить свободное пространство лучше всего использовать вакуумные пакеты. Для этого положите вещи в мешок и откачайте воздух. Однако после такого способа хранения необходимо будет проветрить одежду.
Советы, как хранить пуховик до следующей зимы.
Как нельзя хранить пуховик
- Изделия из пуха нельзя сворачивать. В противном случае наполнитель сомнется и потеряет теплопроводность.
- Нельзя хранить верхнюю одежду на балконе. Под лучами солнца он может выгореть.
- Когда на улице стабильная теплая погода и потребность в пуховике отпала, нельзя сразу прятать пуховик. Сначала его нужно подготовить к следующему сезону.