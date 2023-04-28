Готовим грядку под морковь: проверенный метод, который обеспечит большой урожай
28 апреля 2023, 14:32Читати новину українською
Подготовка земли к посадке – немаловажная часть в выращивании любых овощей. Ведь от этого зависит будет урожай или нет. Морковь – здесь не исключение. Как подготовить грядку под посадку моркови – читайте дальше.
Без подготовки почвы к посадке не обойтись ни одному огороднику. Это необходимо для хорошего и богатого урожая. В частности, это касается и моркови. Как подготовить грядку под посадку моркови – подскажет 24 Канал.
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Как подготовить грядку к посадке моркови.
- В первую очередь важно выбрать солнечное место. Моркови нужно достаточно света, чтобы она росла и развивалась. Поэтому нужно посадить его там, где много солнечных лучей.
- Не стоит забывать и о подготовке почвы. Морковь лучше всего растет на легкой, рыхлой земле с большим количеством питательных веществ. Если ваш грунт глинистый или тяжелый, нужно добавить к нему песок, торф, перегной или компост. Это увеличит плодородие земли.
Плодородная земля / Фото Оrganicgroupukraine
- Надо обратить внимание на то, есть ли на грядке какие-либо дополнительные материалы, которые могли бы мешать. Проверяем, нет ли там камней, грязи и других ненужных предметов. Это освободит место для свободного роста корней моркови.
- Обязательно стоит разрыхлить почву на глубину 15–20 сантиметров. Это можно сделать с помощью лопаты или вил. Да, морковь будет лучше расти, поскольку туда будет поступать воздух и вода.
- Этап, который невозможно пропустить – внесение питательных веществ. Надо добавить в грядку те удобрения, содержащие много фосфора и калия. В то же время у них должно быть мало азота. Это поможет моркови развиться правильно: сформируется сильная корневая система и будет много плодов.
- Граблями делаем небольшие ямки 1-2 сантиметра вглубь, где будем сажать морковь. Копаем их с дистанцией 10-15 сантиметров друг от друга.
- Важнейший момент – собственная посадка моркови. Вносим семена моркови у ямки с расстоянием 2-3 сантиметра друг от друга. Покрываем его грунтом и поливаем теплой водой, чтобы семена прорастали.
Посев моркови / Фото Kvitkainfo
- Прикрываем грядку мульчей, такой как солома или сено, чтобы сохранить влагу в почве и предотвратить рост сорняков.
- Надо регулярно поливать грядку вдоль рядов, чтобы почва полностью не высыхала.
- Обязательно вырезаем сорняки, которые могут соперничать с морковью за питательные вещества.