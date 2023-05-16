Блестит как на солнце: 4 народных средства, которыми можно почистить золото
16 мая 2023, 16:33Читати новину українською
Сначала все ювелирные украшения сияют блеском. Но потом начинают тускнеть и покрываться грязью. Это относится и к золоту: есть некоторые средства, которые помогут его почистить.
Украшения из золота спустя некоторое время начинают портиться: оседает грязь, пот, жир, другие средства. Потому они теряют свою привлекательность, но это не беда. 24 Канал расскажет, как почистить золото в домашних условиях
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Как почистить золото
Существует несколько способов чистки золотых изделий в домашних условиях. Вот несколько средств.
- Сода. Смешайте в небольшой миске горячую воду с несколькими столовыми ложками соды. Погрузите золотое изделие в эту смесь и оставьте его на 15-20 минут. Затем извлеките изделие и осторожно почистите зубной или другой щеткой. Моем украшение в чистой воде и вытираем досуха.
- Уксус. Смочите зубную щетку в небольшом количестве уксуса, может быть белый или яблочный уксус. Чистим украшение, двигая щеткой вдоль его поверхности. Промойте изделие в теплой воде и протрите мягкой тряпкой.
- Пиво. Небольшое количество пива можно использовать для очистки золотых изделий. Окунуть золото в пиво на 15-20 минут, затем почистить удобной для вас щеткой или тряпкой. Промываем все от средства и вытираем.
Пиво / Фото Пиво. Технологии и инновации
- Пероксид водорода. Положите золотое украшение в разбавленный 3% раствор гидрогена пероксида на 15-20 минут. Чистим, смываем водой, вытираем от воды и имеем хороший результат.