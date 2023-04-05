Как быстро и легко почистить вытяжку от жира: эффективные советы

Каждая хозяйка хоть раз в жизни сталкивалась с грязной вытяжкой. Такой процесс занимает немало усилий и времени. Возникает вопрос, как сделать это быстро и легко.

Процесс чистки вытяжки - не из приятных, но без этого не обойтись. Приходится думать, как его упростить. Вашему вниманию — советы, которые облегчат вам эту процедуру.

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Как почистить вытяжку

Во-первых, вытяжку следует разобрать, только так можно качественно ее почистить. Для этого нужно обязательно отключить ее из розетки.

Важным этапом является снятие решетки, закрывающей воздушные фильтры. Сначала моем сетку и фильтры, а затем другие наружные и внутренние поверхности, к которым есть доступ.

Чтобы хорошо удалить жир, нужно замочить сетку в горячем мыльном растворе. Его можно сделать на основе хозяйственного мыла или моющего средства. После замачивания части вытяжки следует полить кипятком. Затем можно снова почистить губкой с моющим средством, промыть водой, высушить и собирать.



Как чистить вытяжку / Фото Pexels

Для чистки можно использовать и соду. Она поможет избавиться от старых загрязнений . Для этого потребуется большой сосуд, в который полностью погрузим грязные детали. Готовим раствор из соды, доводим до кипения, чтобы появилась пена и кладем туда детали. Кипячение можно продолжать до 30 минут. Промываем и вуаля – решетки совершенно чистые.

. Для этого потребуется большой сосуд, в который полностью погрузим грязные детали. Готовим раствор из соды, доводим до кипения, чтобы появилась пена и кладем туда детали. Кипячение можно продолжать до 30 минут. Промываем и вуаля – решетки совершенно чистые. Можно использовать и лимонную кислоту или лимонный сок. Следует развести лимонный сок или кислоту в воде и нанести этот раствор на сетку или решетку. Эффективность очистки будет высокой. Если загрязнения очень большие, можно сделать такую процедуру несколько раз.

и лимонную кислоту или лимонный сок. Следует развести лимонный сок или кислоту в воде и нанести этот раствор на сетку или решетку. Эффективность очистки будет высокой. Если загрязнения очень большие, можно сделать такую процедуру несколько раз. Внутренние детали вытяжки нуждаются в тщательной чистке так же, как и внешние. Потому что на колпак тоже попадают капли жира, на которых потом оседает пыль. Простым способом будет залить колпак моющим средством и подождать, а позже губкой стереть раствор. Следует помнить, что металлические щетки не используют в этом процессе, ведь они поцарапают поверхность. Все части вытяжки после мытья следует тщательно высушить и только затем установить на место.

Автор: Виктория Козар