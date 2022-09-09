Будет словно только что из магазина: как легко почистить решетку на плите

На рабочей поверхности всегда остаются остатки еды, жира или гари, но особенно от последствий удачного приготовления еды страдает кухонная плита. Как почистить от пригара и жира металлические решетки на газовой плите и какие продукты для этого подойдут – читайте в статье.

Очистить решетку на плитке можно с помощью народных средств, которые неоднократно показывали свою эффективность, говорит 24 канал.

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Продукты, которые всегда есть в доме и намного дешевле специализированных средств, подходят для всех типов решеток – от чугунных до эмалированных.

Уксус

Столовый уксус может эффективно очистить грязную решетку и вернуть ей свежесть.

Чтобы воспользоваться таким методом очистки, необходимо:

Найти достаточно большую емкость, в которую поместится решетка;

Залить в емкость уксус и положить решетку. Обмокните ее в уксус со всех сторон, чтобы не осталось грязных участков;

Оставить ее в уксусе на полтора – два часа;

После этого решетку необходимо протереть тряпкой и промыть в проточной воде.

Чем очистить решетку на плите / Фото Unsplash

Сода

Пищевая сода работает как универсальный очиститель, который подходит для чего угодно – даже решеток на плите.

Чтобы очистить металлические прутья от загрязнения:

Смешайте пищевую или кальцинированную соду с водой в пропорции 2 к 1, чтобы образовалась своеобразная кашица;

Нанесите смесь на решетку со всех сторон и оставьте на более 1 часа отмокать;

После этого натрите решетку скребком или ершиком, стирая грязь и жир;

В конце решетку нужно тщательно промыть водой, чтобы не было белых разводов от соды.

Чем очистить решетку на плите / Фото Getty Images

Горчичный порошок

Порошок горчицы удивительно справляется с загрязнениями от жира и нагаром.

Чтобы очистить решетку с помощью горчичного порошка:

Смочите в воде решетку и нанесите на прутья порошок. Он должен ложиться равномерно по всей решетке;

Оставьте решетку с горчицей на 1,5 – 2 часа;

Затем ототрите грязь и промойте проточной водой.

Чем очистить решетку на плите / Фото Unsplash

Вода

Самый дешевый способ отмыть решетку от грязи – это простой кипяток.

Чтобы воспользоваться таким методом, нужно:

Найти емкость, в которую решетка поместится полностью;

Покрыть водой и поставить на огонь;

Кипятить решетку до того момента, как от нее начнет отставать жир и нагар;

После этого нужно дать решетке немного остыть и отмыть остатки грязи скребком или жесткой тряпкой.

Чем очистить решетку на плите / Фото Unsplash