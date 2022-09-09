Будет словно только что из магазина: как легко почистить решетку на плите
На рабочей поверхности всегда остаются остатки еды, жира или гари, но особенно от последствий удачного приготовления еды страдает кухонная плита. Как почистить от пригара и жира металлические решетки на газовой плите и какие продукты для этого подойдут – читайте в статье.
Очистить решетку на плитке можно с помощью народных средств, которые неоднократно показывали свою эффективность, говорит 24 канал.
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Продукты, которые всегда есть в доме и намного дешевле специализированных средств, подходят для всех типов решеток – от чугунных до эмалированных.
Уксус
Столовый уксус может эффективно очистить грязную решетку и вернуть ей свежесть.
Чтобы воспользоваться таким методом очистки, необходимо:
- Найти достаточно большую емкость, в которую поместится решетка;
- Залить в емкость уксус и положить решетку. Обмокните ее в уксус со всех сторон, чтобы не осталось грязных участков;
- Оставить ее в уксусе на полтора – два часа;
- После этого решетку необходимо протереть тряпкой и промыть в проточной воде.
Чем очистить решетку на плите / Фото Unsplash
Сода
Пищевая сода работает как универсальный очиститель, который подходит для чего угодно – даже решеток на плите.
Чтобы очистить металлические прутья от загрязнения:
- Смешайте пищевую или кальцинированную соду с водой в пропорции 2 к 1, чтобы образовалась своеобразная кашица;
- Нанесите смесь на решетку со всех сторон и оставьте на более 1 часа отмокать;
- После этого натрите решетку скребком или ершиком, стирая грязь и жир;
- В конце решетку нужно тщательно промыть водой, чтобы не было белых разводов от соды.
Чем очистить решетку на плите / Фото Getty Images
Горчичный порошок
Порошок горчицы удивительно справляется с загрязнениями от жира и нагаром.
Чтобы очистить решетку с помощью горчичного порошка:
- Смочите в воде решетку и нанесите на прутья порошок. Он должен ложиться равномерно по всей решетке;
- Оставьте решетку с горчицей на 1,5 – 2 часа;
- Затем ототрите грязь и промойте проточной водой.
Чем очистить решетку на плите / Фото Unsplash
Вода
Самый дешевый способ отмыть решетку от грязи – это простой кипяток.
Чтобы воспользоваться таким методом, нужно:
- Найти емкость, в которую решетка поместится полностью;
- Покрыть водой и поставить на огонь;
- Кипятить решетку до того момента, как от нее начнет отставать жир и нагар;
- После этого нужно дать решетке немного остыть и отмыть остатки грязи скребком или жесткой тряпкой.