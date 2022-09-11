Никаких спецсредств: как легко почистить кожаную сумку от грязи
Кожаные аксессуары смотрятся очень стильно и надежно. Однако даже на них иногда появляются неприятные загрязнения, которые следует убрать как можно скорее.
От чистки и стирки кожаных сумок в машинке придется отказаться – от чрезмерной влаги и температурного перепада кожа легко испортится и деформируется, а на сумке могут появиться трещины. 24 канал выяснил, как справиться с пятнами на кожаной сумке в домашних условиях и какие продукты для этого использовать.
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Поэтому следует обратиться к ручным методам чистки, если нет времени обратиться в химчистку.
Хозяйственное мыло
Универсальное средство поможет удалить пыль, следы и грязь от рук с кожи на сумке.
Для того чтобы очистить кожу, нужно:
- Развести в стакане теплой воды 2 чайные ложки стружки из хозяйственного мыла.
- Добавить в смесь нашатырный спирт.
- Протереть кожаную сумку мягкой тряпкой, смоченной в смесь.
- После этого протереть сумку сухой губкой, которая впитает остатки.
- Нанести на кожу глицерин, крем для рук или лосьон для тела.
Чем очистить пятна на кожаной сумке / Фото Unsplash
Моющее средство
С жирными пятнами на коже поможет справиться обычное моющее средство для посуды.
Чтобы очистить сумку таким образом, необходимо:
- Нанести на загрязнение моющее средство с помощью мягкой тряпки.
- Приложить на жирное место кусок пищевой пленки и оставить на полчаса.
- После этого снять пленку и вытереть остатки моющего средства влажной тканью.
- Насухо протереть сумку и увлажнить кремом или лосьоном для тела.
Чем очистить пятна на кожаной сумке / Фото Unsplash
Альтернативы для чистки сумок
От жира сумку можно спасти с помощью любого продукта, забирающего жир, например:
- крахмала;
- талька;
- детской присыпки.
Для светлой кожи подойдут следующие простые продукты:
- Перекись водорода;
- Лимонный сок;
- Резиновый ластик;
- Мицеллярная вода.
Эти средства нужно просто нанести на место загрязнения и после очистки протереть тряпкой.