Свежесть надолго: как убрать неприятный запах из холодильника быстро и без химии

С течением времени в холодильнике могут возникать неприятные ароматы испорченных продуктов, влаги и плесени. Чтобы не позволить им "поглотить" холодильник, можно воспользоваться уловками, которые заберут запах.

Неприятный запах может опрокинуться на свежие продукты и распространяться по помещению, когда вы открываете холодильник, пишет 24 Канал.

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Уксус

Уксус отлично ликвидирует запахи и освежает стенки холодильника. Чтобы очистить прибор таким образом, нужно развести уксус в воде и протереть стенки и полки смоченной в тряпке.

Можно также сделать раствор из соды и уксуса – для этого смешайте 1 столовую ложку соды и 1 литр горячей воды. Промойте холодильником, а затем повторно протрите его раствором из уксуса. Уксус среагирует на соду и сможет вывести из холодильника неприятную плесень. После соды и уксуса следует промыть прибор теплой проточной водой.

Как забрать неприятный запах из холодильника / Фото Unsplash

Лимонная кислота

Гранулированная лимонная кислота может быстро избавить ваш холодильник от нежелательного они. Чтобы убрать неприятный запах, растворите 2 чайные ложки лимонной кислоты в теплой воде и вымойте весь холодильник.

Лимон также можно поставить в качестве предохранителя к образованию новых запахов – просто нарежьте лимон на частицы и оставьте их на блюдце на 2-3 суток. Когда пройдет это время, лимон нужно заменить, нарезав новые дольки.

Как забрать неприятный запах из холодильника / Фото Unsplash

Сода

Пищевая сода может отлично абсорбировать запахи и неприятные ароматы. Чтобы помыть холодильник таким образом, необходимо:

Смешать соду, моющее средство, хозяйственное мыло и горячую воду, чтобы образовать мыльный раствор;

Нанести раствор на стенки холодильника губкой;

Промыть теплой чистой водой прибор изнутри.

Также на полку холодильника можно поставить небольшую тару с содой или открытую пачку. Сода нейтрализует запахи и держит холодильник в чистоте.

Как забрать неприятный запах из холодильника / Фото Unsplash