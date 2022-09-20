Чистота и свежесть: как легко почистить душевую лейку от налета

В ванной комнате часто скапливается известковый налет, который появляется из-за жесткой воды. Но от этого страдают только стенки вашей душевой кабинки или ванной - известь оседает и на лейке вашего душа, забивая отверстия и загрязняя воду. Читайте, как почистить душевую лейку от извести в материале.

24 канал выяснил, как можно преодолеть образование налета в душевой лейке и не выбросить деньги на ветер. Избавиться от загрязнения можно не только специализированными химическими средствами, но и домашними продуктами, которые есть на кухне и стоят копейки.

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Уксус

Уксус хорошо справляется с налетом, поэтому его раствор можно использовать для очищения душа.

Для этого:

Размешайте 8 частей столового уксуса и 2 части воды;

Смочите в растворе тряпку;

Положите тряпку на лейку для душа и оставьте на 10 – 15 минут;

Если вы хотите отмочить лейку , положите ее в раствор и ненадолго оставьте;

Промойте лейку водой и протрите.

Как почистить лейку от душа / Фото Unsplash

Сода

Пищевая сода может справиться с известковым налетом и вернуть душевой лейке желаемую свежесть.

Чтобы воспользоваться таким методом, достаточно просто натереть содой лейку для душа – воспользуйтесь достаточно жесткой тряпкой, однако следите, чтобы она не повредила глянцевую поверхность лейки.

Как почистить лейку от душа / Фото Unsplash

Лимонная кислота

Кислота лимона выступает естественным очистителем налета, поэтому можно использовать гранулированное средство или лимонный сок.

Разведите 50 – 100 г лимонной кислоты в 200 миллилитрах воды;

Замочите лейку в растворе на 20 – 30 минут;

Тщательно промойте лейку под проточной водой и убедитесь, что на ней не осталось лимонной кислоты.

Некоторые поверхности душевых леек не приспособлены к кислотам, поэтому нужно попробовать это средство на невидимой части лейки.

Как почистить лейку от душа / Фото Unsplash