Чистота и свежесть: как легко почистить душевую лейку от налета
В ванной комнате часто скапливается известковый налет, который появляется из-за жесткой воды. Но от этого страдают только стенки вашей душевой кабинки или ванной - известь оседает и на лейке вашего душа, забивая отверстия и загрязняя воду. Читайте, как почистить душевую лейку от извести в материале.
24 канал выяснил, как можно преодолеть образование налета в душевой лейке и не выбросить деньги на ветер. Избавиться от загрязнения можно не только специализированными химическими средствами, но и домашними продуктами, которые есть на кухне и стоят копейки.
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Уксус
Уксус хорошо справляется с налетом, поэтому его раствор можно использовать для очищения душа.
Для этого:
- Размешайте 8 частей столового уксуса и 2 части воды;
- Смочите в растворе тряпку;
- Положите тряпку на лейку для душа и оставьте на 10 – 15 минут;
- Если вы хотите отмочить лейку , положите ее в раствор и ненадолго оставьте;
- Промойте лейку водой и протрите.
Как почистить лейку от душа / Фото Unsplash
Сода
Пищевая сода может справиться с известковым налетом и вернуть душевой лейке желаемую свежесть.
Чтобы воспользоваться таким методом, достаточно просто натереть содой лейку для душа – воспользуйтесь достаточно жесткой тряпкой, однако следите, чтобы она не повредила глянцевую поверхность лейки.
Как почистить лейку от душа / Фото Unsplash
Лимонная кислота
Кислота лимона выступает естественным очистителем налета, поэтому можно использовать гранулированное средство или лимонный сок.Обратите внимание! Некоторые поверхности душевых леек не приспособлены к кислотам, поэтому нужно попробовать это средство на невидимой части лейки.
- Разведите 50 – 100 г лимонной кислоты в 200 миллилитрах воды;
- Замочите лейку в растворе на 20 – 30 минут;
- Тщательно промойте лейку под проточной водой и убедитесь, что на ней не осталось лимонной кислоты.
Как почистить лейку от душа / Фото Unsplash