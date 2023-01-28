Ваши блюда будут без химии: как легко и экологично почистить духовку от загрязнений

Духовая печь, как и любая рабочая поверхность, быстро загрязняется жиром и остатками готовящейся пищи. Но чистоту можно поддерживать не только с помощью агрессивных химических средств – домашние продукты помогут хранить духовку чистой и свежей.

От жира и нагара могут помочь простые продукты, стоящие на любой кухне – они нетоксичны и помогут уберечь ваши блюда от химических примесей, которые могут остаться на стенках духовки. 24 Канал.

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Соль

Этот простой продукт может убрать нежелательный жир, который оседает на стенках духовки.

Для того чтобы очистить духовую печь таким методом, вам нужно:

Насыпать соль на дно разогретой духовки, в которой к тому готовилось блюдо – духовая печь должна быть разогрета не менее 100 градусов;

Закрыть дверцу прибора, выключить его и подождать полчаса;

После этого протереть остывшую духовку тряпкой с мыльным раствором. Прибор нужно повторно промыть изнутри чистой тряпкой, смоченной в воде;

Вытереть стек духовки насухо салфетками или тряпкой.

Как почистить духовку / Фото Unsplash

Сода и уксус

Универсальные очистители, которые справляются чуть ли не с любым загрязнением, могут помочь и при очищении духовки.

Чтобы помыть духовую печь с помощью соды и уксуса:

Протрите стенки печи губкой, смоченной в 9-процентном уксусе;

После этого нанесите на ту же губку соди и тщательно натрите стенки духовой печи;

Опрыскивайте стенки духовки водой из пульверизатора и подождите 1 час;

Тщательно протрите духовку и вытрите ее досуха.

Как почистить духовку / Фото Unsplash

Лимонная кислота

Сок лимона или его аналог в гранулах может оставить духовку свежей и чистой надолго.

Чтобы воспользоваться этим методом, вам необходимо:

Растворить лимонный сок с водой в равных пропорциях;

Смочить губку в растворе и обработать стенки духовой печи, затем оставить духовку на 1 час;

Протереть духовку влажной тряпкой и забрать отставшую от стенок грязь.

Как почистить духовку / Фото Unsplash