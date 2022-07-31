Будет как новый: как легко вернуть прозрачность и чистоту силиконовому чехлу для смартфона
С течением времени прозрачные силиконовые чехлы для телефонов теряют свой исходный цвет и желтеют. Однако не стоит выбрасывать пожелтевший аксессуар – его можно вернуть к жизни с помощью обычных продуктов.
Пожелтевшие чехлы можно восстановить с помощью простых средств, которые есть в каждом доме. 24 канал собрал 3 самых действенных метода очистки чехлов от желтизны.
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Сода
Универсальный очиститель поверхностей отлично справляется и с загрязнениями силикона. Для того чтобы вернуть чехлу для смартфона первоначальный вид, нужно:
- Смешать соду с водой, чтобы образовалась своеобразная кашица;
- Нанести на проблемные участки чехлую смесь и оставить на 15 – 30 минут;
- После этого протереть чехол мягкой тряпкой или губкой, чтобы не повредить силиконовое покрытие;
- Промыть в чистой теплой воде и вытереть досуха.
Как очистить чехол от телефона / Фото Unsplash
Зубная паста
Идеально для очищения прозрачных чехлов подходит отбеливающая зубная паста. Она может быстро и эффективно избавить чехол телефона от нежелательной желтизны.
Как очистить чехол от телефона / Фото Unsplash
Чтобы очистить чехол этим способом:
- Выдавите немного зубной пасты на чехол и распределите ее по всей площади влажной зубной щеткой;
- Оставьте на 10 – 15 минут, не допуская засыхания пасты – так на чехле могут остаться белые разводы;
- Затем еще раз протрите щеткой чехол и тщательно промойте его водой;
- Высушите чехол сухой тряпкой или салфеткой.
Лимонная кислота
Гранулированная лимонная кислота может справиться с желтыми пятнами на чехле.
Для того чтобы воспользоваться таким методом, сначала нужно промыть чехол смартфона водой с мылом.
Как очистить чехол от телефона / Фото depositphotos
Как очистить чехол таким методом:
- Нанесите на влажный чехол немного лимонной кислоты и распределите по всей площади;
- Потрите чехол с кислотой зубной щеткой, не сильно нажимая на поверхность – силикон может повредиться и помутнеть;
- После исчезновения желтизны на чехле промойте его проточной водой и высушите.