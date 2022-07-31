Будет как новый: как легко вернуть прозрачность и чистоту силиконовому чехлу для смартфона

С течением времени прозрачные силиконовые чехлы для телефонов теряют свой исходный цвет и желтеют. Однако не стоит выбрасывать пожелтевший аксессуар – его можно вернуть к жизни с помощью обычных продуктов.

Пожелтевшие чехлы можно восстановить с помощью простых средств, которые есть в каждом доме. 24 канал собрал 3 самых действенных метода очистки чехлов от желтизны.

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Сода

Универсальный очиститель поверхностей отлично справляется и с загрязнениями силикона. Для того чтобы вернуть чехлу для смартфона первоначальный вид, нужно:

Смешать соду с водой, чтобы образовалась своеобразная кашица;

Нанести на проблемные участки чехлую смесь и оставить на 15 – 30 минут;

После этого протереть чехол мягкой тряпкой или губкой, чтобы не повредить силиконовое покрытие;

Промыть в чистой теплой воде и вытереть досуха.

Как очистить чехол от телефона / Фото Unsplash

Зубная паста

Идеально для очищения прозрачных чехлов подходит отбеливающая зубная паста. Она может быстро и эффективно избавить чехол телефона от нежелательной желтизны.

Как очистить чехол от телефона / Фото Unsplash

Чтобы очистить чехол этим способом:

Выдавите немного зубной пасты на чехол и распределите ее по всей площади влажной зубной щеткой;

Оставьте на 10 – 15 минут, не допуская засыхания пасты – так на чехле могут остаться белые разводы;

Затем еще раз протрите щеткой чехол и тщательно промойте его водой;

Высушите чехол сухой тряпкой или салфеткой.

Лимонная кислота

Гранулированная лимонная кислота может справиться с желтыми пятнами на чехле.

Для того чтобы воспользоваться таким методом, сначала нужно промыть чехол смартфона водой с мылом.



Как очистить чехол от телефона / Фото depositphotos

Как очистить чехол таким методом: